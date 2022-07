Link Download Mp3 Lagu ENHYPEN - Future Perfect (Pass the Mic), Lengkap dengan Liriknya



JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Mp3 Enhypen - Future Perfect (Pass the Mic) beserta Lirik Lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan Bighit Entertainment ENHYPEN resmi comeback dengan melepas mini album teranyarnya bertajuk Manifesto : Day 1 pada Senin, (4/7).

Mini album MANIFESTO: DAY 1 menandai comeback kali kedua ENHYPEN setelah sebelumnya merilis album penuhnya yang bertajuk DIMENSION: ANSWER.

Future Perfect (Pass the Mic) menjadi title track mini album MANIFESTO: DAY 1 yang berisikan 6 lagu antara lain WALK THE LINE, ParadoXXX Invasion, TFW (That Feeling When), SHOUT OUT dan Foreshadow dengan total durasi 17 menit 45 detik.

Future Perfect (Pass the MIC) merupakan lagu bergenre Hip-Hop, RnB yang menyampaikan tekad para anggota bersama dengan pesan mendalam dan bermakna menggunakan kekuatan mereka untuk memberi apresiasi dan support aspirasi orang lain daripada menggunakannya untuk keuntungan pribadi.

Sementara itu, musik video Future Perfect (Pass the MIC) yang diunggah melalui kanal youtube Hybe Labels telah berhasil ditonton lebih dari 6,6 juta kali tayang dan mendapat respon 1 juta like dari netizen sejak artikel ini diterbitkan.

