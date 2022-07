Rilis Teaser Album Terbaru Bertajuk Jack In The Box, Ini Harapan J-Hope BTS



JURNALIS INDONESIA – Setelah merilis lagu More yang merupakan lagu solo pertamanya, J-hope Bts diketahui telah merilis teaser baru untuk album solonya yang berjudul Jack In The Box.

Bocoran untuk Album Solo J-Hope BTS tersebut secara resmi dirilis pada tanggal 6 Juli 2022 Waktu KST dimana dalam cuplikan teaser terlihat beberapa mainan anak-anak berwarna hitam dengan nuansa yang cukup klasik.

Perilisan ini menjadi angin segar bagi Army dan mereka cukup senang serta yakin bahwa pada album solonya kali ini ia telah berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai J-Hope setelah persona Jack yang sempat muncul pada lagu MORE.

Hal ini setelah sebelumnya J-Hope secara terbuka menyampaikan bahwa ia memiliki tiga kepribadian yang ingin ditampilkan pada comeback kali ini sama halnya dengan rekannya Suga yang juga memiki kepribadian lain yakni Agust D saat merilis lagu solonnya.

Menurut J-Hope BTS ia ingin album yang akan ia tampilkan selalu penuh dengan harapan dan menunjukkan emosi yang kuat tersebut kepada penggemar.

