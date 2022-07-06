5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Menonton Film Marvel Terbaru Thor Love and Thunder

Reporter: Alwan|
Editor: Dipa|
Rabu 06-07-2022,18:31 WIB


Thor Love and Thunder--Marvel Studio

JURNALIS INDONESIA - Film Thor Love and Thunder resmi tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu 6 Juli 2022. 

Thor Love And Thunder merupakan film ke 29 Marvel Cinematic Universe yang disutradarai oleh Taika Waititi. 

Film keempat dari Thor ini akan menceritakan kelanjutan kisah dari karakter dewa di Marvel Cinematic Universe, Thor Odinson. 

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Pasca kemenangan para superhero Marvel atas Thanos di Avengers End Game, Thor bersama Guardian Galaxy mengelilingi galaxy dengan tujuan melindungi dari kejahatan. 

Hal tersebut diketahui melalui trailer Thor Love and Thunder yang diunggah Marvel Studio. Dalam trailer tersebut, terlihat Thor dan Guardian Galaxy membantu sebuah daerah di galaxy yang memiliki warga berkulit biru. 

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Untuk mengetahui lebih banyak tentang film Thor Love and Thunder, berikut 5 hal yang harus diketahui sebelum menonton Thor Love and Thunder. 

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Tags : thor thor love and thunder film marvel guardian galaxy
Kategori : Hiburan

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