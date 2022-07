Selalu Update! Ini Potret Keakraban Rose dan Lisa Saat Melakukan Challenge TikTok



Rose dan Lisa BLACKPINK-BLACKPINK FM-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Rose dan Lisa Blackpink buktikan kedekatan mereka melalui Tren Tiktok yang trending saat ini.

Kedua personil grup idol K-pop, BLACKPINK, yakni Rose dan Lisa memang terkenal sangat akrab, namun beberapa waktu lalu kedua personil tersebut disibukkan dengan kegiatannya masing-masing.

Lisa menjadi duta merek fashion Perancis, yakni Celine, sedangkan Rose menjadi duta merek Tiffany & Co. dan menghadiri pameran The Vision and Virtuosity di London.

Setelah kedua personil tersebut melakukan kesibukan masing-masing, Rose dan Lisa kemudian kembali bertemu dan membagikan pertemuan mereka melalui live.

Pada awalnya, Lise menjelaskan bahwa akan melakukan pesta piyama dan mukbang Gogi ke para BLINK pada siaran langsung tersebut.

Akun BLACKPINK...