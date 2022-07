5 Novel Sejarah Terbaik Dunia Ini Wajib Anda baca, Nomor 4 Masterpiece! Yuk Simak Penjelasannya di Sini

JURNALIS INDONESIA - Bagi Anda penikmat buku fiksi, berikut 5 Novel Sejarah Terbaik Dunia yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk dibca dikala senggang.

Baik atau buruknya sejarah telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang dapat menjadi pembelajaran untuk menatap masa depan. Dengan begitu, sejarah jadi hal yang sangat penting bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang. Mengetahui kisah masa lalu juga menjadi cara kita untuk menelaah kejadia di masa sekarang yang berkaitan.

Selain melalui buku sejarah formal, salah satu cara untuk mencapai pengetahuan tentang sejarah adalah dengan membaca karya sastra. Salah satunya adalah melalui pembacaan novel bertema sejarah.

Harus diakui bahwa Mengumpulkan dan merangkai semua novel sejarah menjadi satu daftar yang komplit beserta urutan timeline yang runut adalah sebuah ‘ketidakmungkinan’. Banyaknya novel sejarah yang berkeliaran sepanjang sejarah kepenulisan menjadikan sejarah dunia menjadi sesuatu yang menarik untuk dieksplorasi.

Namun meski jumlahnya sangat banyak, tidak sedikit dari Novel sejarah hadir dengan narasi yang ‘berdekatan’ dengan kejadian nyata di masa tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas tentang novel sejarah terbaik di dunia, mari ketahui dulu definisi, pengertian, dan ciri cirinya.

APA ITU NOVEL SEJARAH?

Definisi novel sejarah tampaknya cukup sederhana: novel yang berlatar kejadian di masa lalu. Biasanya, buku fiksi sejarah ditulis setidaknya 30-50 tahun setelah peristiwa atau periode waktu terjadi. Sementara beberapa di antaranya mungkin diingat dari pengalaman hidup, banyak konsepsi novel sejarah juga muncul dari riset dan penelitian.

Perlu diketahui bahwa novel sejarah berbeda dengan teks cerita sejarah formal. Novel sejarah berlatar pada sejarah ‘sungguhan’, namun menyertakan imajinasi penulisnya. Berbeda dengan cerita sejarah yang tidak melibatkan imajinasi pengarangnya dan hanya berisi kumpulan narasi fakta.

Menurut Koh Young Hun dalam buku Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia (2011), novel sejarah adalah novel yang mengambil tokoh, peristiwa, serta latar belakang tempat dan waktu dari masa lampau.

Pada dasarnya, novel sejarah bisa mengangkat latar belakang serta peristiwa bersejarah dengan menghadirkan tokoh tertentu sesuai zaman tersebut. Bisa pula, karya sastra ini membahas tokoh yang benar-benar ada sebagai pelaku sejarah, serta mengubah dan menyesuaikannya dengan latar belakang sebuah peristiwa bersejarah.

Dilansir dari jurnal Mengenal Konsep dan Dinamika Fiksi Sejarah sebagai Sumber Belajar Alternatif (2017) karya Riza Afita Surya, novel sejarah adalah kegiatan menciptakan dan memanfaatkan tokoh sejarah beserta peristiwanya, di dalam penulisan cerita.

Selain itu, Novel sejarah biasanya dianggap lebih realistis daripada novel biasa. Buku-buku genre-bending, bagaimanapun telah menunjukkan bagaimana bumbu fantasi atau realisme magis dapat meningkatkan pemahaman kita tentang masa lalu. Periode waktu buku dan peristiwa sejarah nyata yang terjadi selama waktu itu memainkan peran penting dalam cerita seperti pembuatan karakter atau plot twist dalam cerita.

Itulah sekilas tentang pengertian novel sejarah, sekarang inilah 5 daftar novel sejarah terbaik sepanjang masa, simak di bawah ini!

1. The Book Thief, Markus Zusak

Novel ini berlatar pada tahun 1939 saat Nazi Jerman berkuasa. Novel ini adalah karya penulis Australia Markus Zusak, dan merupakan bukunya yang paling populer. Diterbitkan pada tahun 2005, The Book Thief menjadi masuk menjadi International Best Selling dan sudah diterjemahkan ke dalam 63 bahasa serta terjual sebanya 16 juta eksemplar. Novel ini juga sempat diadaptasi ke dalam film pada tahun 2013 dengan judul yang sama

Novel ini berkisah tentang petualangan Liesel Meminger di Jerman selama masa perang. Dengan mempersonifikasikan 'Kematian' sebagai hal yang nyata, novel ini menceritakan perspektif unik dari para korban perang.

Lielsel Meminger adalah seorang gadis yang tinggal di luar Munich, yang menagambil resiko ‘dibantai’ oleh Nazi karena mencuri buku yang akan dibakar. Dengan bantuan ayah angkatnya, dia belajar membaca dan membagi buku curiannya pada tetangganya selama serangan bom. Ia juga sempat berbagi buku dengan pria Yahudi yang bersembunyi di ruang bawah tanahnya.

2. Name of the Rose, Umberto Eco

Novel karangan Umberto Eco ini muncul sebaga salah satu novel terbaik sepanjang sejarah yang pernah ada. Penulis asal Italia yang juga filsuf tersebut menulis novel ini dengan misteri pembunuhan, namun pada akhirnya diracik dengan pertanyaan tentang makna “kebenaran” dari perspektif teologis, filosofis, ilmiah, dan historis.

Novel yang terjual lebih dari 50 juta eksemplar di seluruh dunia ini bercerita tentang misteri pembunuhan di sebuah biara bernama Biara Bendiktin. Biara tersebut biasanya tenang dan damai oleh doa para rahib dan novis itu tiba-tiba dikejutkan oleh serangkaian kematian misterius.

Dengan alat naratif yang kompleks serta keindahan liukan bahasa, karya Eco memberi pembaca perpaduan yang jelas, namun juga buram antara semiotika dan kisah misteri yang rumit.

Setiap sisi cerita juga dibingkai dengan narasi yang seakan belum selesai, namun tetap terjelaskan. Mulai dari narasi seorang sarjana yang menemukan kisah menarik dalam sejumlah manuskrip, hingga prosesi kematian salah satu biarawan yang cukup membuat dahi terhenyit.

3. War and Peace, Leo Tolstoy

War and Peace adalah salah satu mahakarya yang pernah muncul dari ujung pena Leo Tolstoy, penulis asal Rusia. Novel yang ditulis selama 7 tahun ini dinilai sebagai novel terbaik yang pernah ditulis.

Berlatar saat era perang Napoleon, Leo Tolstoy berhasil membuat komposisi kompleks antara realisme sejarah, lingkup cerita yang luas, serta kedalaman unsur psikologi dari tiap karakter. Dan perpaduan seindah ini masih dianggap sebagai yang ‘tak tertandingi’.

Novel ini bercerita tentang peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah serbuan pasukan Napoleon ke Rusia. Tolstoy juga berhasil menggambarkan dengan sinis kehidupan berlebihan keluarga kelas atas yang berdampak pada berbagai kesulitan yang dialami rakyat Rusia kelas bawah.

Dalam novelnya, Tolstoy juga menggambarkan kondisi para pahlawan perang yang tidak dihormati. Melalui karyanya itu, Tolstoy melancarkan kritik bagi para sejarawan selalu memunculkan satu nama sebagai 'pahlawan besar' yang digambarkan memiliki peran ‘lebih penting’ dibanding serdadu lainnya.

4. Tale Of The Two Cities

A Tale of Two Cities adalah novel sejarah tahun 1859 karya Charles Dickens yang berlatar di London dan Paris sebelum dan selama Revolusi Prancis.

Novel ini menceritakan kisah Dokter Manette Prancis yang sempat dipenjara selama 18 tahun di penjara Bastille Paris, dan cerita saat ia telah dibebaskan dan tinggal di London bersama putrinya yang belum pernah dia temui. Dalam novel ini Dickens mengambil momen Revolusi Perancis dan Pemerintahan Teror sebagai latar utama dalam cerita.

Sebagai karya fiksi sejarah karangan Dickens yang paling terkenal, A Tale of Two Cities diklaim sebagai salah satu novel terlaris sepanjang masa. Pada tahun 2003, novel ini menduduki peringkat ke-63 di jajak pendapat The Big Read BBC. Novel ini juga telah diadaptasi untuk film, televisi, radio, dan panggung, dan masih memiliki pengaruh terhadap budaya populer.

5. Outlander, Diana Gabaldon

Outlander adalah serial novel yang ditulis oleh Diana Gabaldon. Serial ini pertamakali muncul dengan judul Outlander yang diterbitkan pada tahun 1991. Sejauh ini, Gabaldon telah menerbitkan sembilan dari rencana sepuluh volume. Novel kesembilan yang berjudul ‘Go Tell the Bees That I Am Gone’ dirilis pada 23 November 2021.

Serial Outlander berfokus pada seorang perawat Inggris abad ke-20, Claire Randall, yang ‘terdampar’ karena perjalanan waktu ke Skotlandia abad ke-18 dan bertemu serta terlibat romansa dengan pejuang skotlandia bernama Jamie Fraser. Serial Oulander saat ini telah terjual lebih dari 25 juta kopi di seluruh dunia pada Agustu 2014.

