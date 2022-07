5 Film Marvel Segera Tayang setelah Thor: Love and Thunder, Catat Tanggal Mainnya!



Tangkapan layar poster film Thor: Love and [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 film Marvel Segera Tayang setelah sinema Thor: Love And Thunder yang wajib kalian catat tanggal mainnya di sini.

Sejak dirilis pada Rabu, (6/7) kemarin Thor: Love and Thunder menandai film solo keempat dari karakter orisinil garapan Marvel Cinematic Unvirse (MCU).

Karakter utama MCU seperti Captain America (Chirs Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), dan Black Widow (Scarlet Johansson) dipensiunkan setelah akhir dari kisah dramatis Infinity Saga di Avengers: Endgame.

Tentu meninggalkan banyak peluang bagi Marvel untuk memperkenalkan sejumlah besar karakter baru dan cerita segar serta menjadikan Thor semakin penting di jagat semesta MCU saat ini.

Seperti yang Marvelites (nama penggemar Marvel) ketahui setiap tokoh memiliki kait kelindan dengan kisah sinema Marvel tersebut.

Namun kira-kira apa saja film yang akan segera tayang setelah Thor: Love and Thunder? Simak penjelasannya di bawah ini

1. Black Panther: Wakanda Forever (11 November 2022)

Setelah Chadwick Boseman meninggal dunia pada tahun 2020, penggemar dibiarkan berspekulasi tentang bagaimana Black Panther: Wakanda Forever akan terbentuk tanpa keunggulannya. Ryan Coogler dan Marvel Studios memutuskan untuk tidak menampilkan kembali T'Challa di MCU.

Melainkan memilih untuk menggunakan film tersebut sebagai proyek warisan sang aktor. Sementara sebagian besar pemeran utama dari Black Panther dipastikan akan kembali, Shuri dari Letitia Wright dipilih karena diberi peran yang lebih substansial dalam sekuelnya. Tambahan baru termasuk Dominique Thorne sebagai Riri Williams, alias Ironheart, yang akan memiliki serial Disney plus sendiri, dan Tenoch Huerta dalam peran yang belum diungkapkan yang dikabarkan sebagai Namor the Sub-Mariner.

Black Panther: Wakanda Forever pasti akan menjadi tontonan emosional bagi banyak orang setelah kematian Boseman. Ketidakhadirannya dalam film ini tidak mungkin diabaikan. Tetapi lebih fokus pada karakter lain dan eksplorasi lebih dalam ke dalam kultur Wakanda negeri tersembunyi dengan sistem peradaban mutakhir.

2. Ant-Man And The Wasp: Quantumania (17 Februari 2023)

Dahulu film Ant-Man sering dibayangi, terhimpit di antara popularitas film yang lebih laris seperti Captain America: Civil War, dan Avengers: Infinity War. Namun kali ini, sepertinya Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan menjadi sorotan sebagai film MCU yang tidak kalah dinanti.

Konfirmasi Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, varian dari He Who Remains dari Loki, telah membuat Marvelites bersemangat untuk masa depan Marvel Studios. Selain Majors, pemeran utama lainnya dipastikan akan kembali termasuk Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, dan Michelle Pfeiffer.

3. Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (5 Mei 2023)

Guardian of The Galaxy Vol. 3 akan menjadi kisah cukup sentral dalam MCU karena muncul pada film Thor: Love adn Thunder. Thor dan Guardians meninggalkan Bumi bersama di akhir Avengers: Endgame dan Guardians telah muncul di trailer terbaru untuk film Thor keempat.

James Gunn kembali tampil sebagai cameo terakhir untuk beberapa anggota tim Guardians, yang akhirnya menunjukkan set ini menjadi film Guardians of the Galaxy dengan formasi full team.

Seluruh pemeran utama akan kembali dalam sekuel yang eksplosif. Bergabung dengan Guardian of The Galaxy, Will Poulter telah dikonfirmasi untuk mengambil peran Adam Warlock, karakter yang diperkenalkan ke MCU akan memiliki konsekuensi selama bertahun-tahun yang akan datang. Sebelum Guardians of the Galaxy Vol. 3 dirilis, pemirsa dapat menonton Guardians in Thor: Love & Thunder dan The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang akan dirilis pada Desember 2022.