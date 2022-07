5 Fakta Aktor Seo In Guk Pemeran Film Drama Café Minamdang, Kontroversi Menghindari Wajib Militer 2 Kali

JURNALIS INDONESIA - Berikut artikel 5 Fakta Aktor Seo In Guk pemeran film drama Café Minamdang yang wajib kalian ketahui dan simak penjelasannya di sini.

Drama korea hasil garapan televisi nasion korea selatan KBS2 bertajuk Café Minamdang yang juga didistribusikan oleh Perusahaan Streaming Online Netflix terus mendapat perhatian publik.

Sejak tayang perdana pada Senin (27/6) Café Minamdang terus memporoleh peringkat yang memukau. Dilansir melalui laman Nielsen Korea yang mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 5,7 persen, yang menandai peningkatan 0,1 persen dari skor terbaik pribadi mereka rekor dicapai oleh pemutaran perdana.

Sedangkan aktor Seo In Guk yang mengambil peran sebagai Nam Han Joon dalam Café Minamdang juga tengah diperbincangkan karena kepiawaiannya melakoni karakter dalam drakor tersebut.

Namun, kira-kira apa saja fakta aktor Seo In Guk pemeran dalam film drama Café Minamdang simak penjelasannya di bawah ini.

1. Memulai debut sebagai seorang penyanyi

Seo In-guk sudah lama tidak merilis lagu baru, jadi mungkin ada yang belum tahu bahwa aktor kelahiran 23 oktober 1997 ini juga memiliki suara yang indah.

In-guk memenangkan Superstar K dengan lagu Calling You pada tahun 2009. Setahun setelahnya ia merilis album pertamanya, Just Beginning. Judul lagunya adalah Love U, Album terakhirnya adalah album Jepang berjudul Hug, dirilis pada tahun 2014. Dari 2015 hingga 2017, ia merilis serangkaian single: Seasons of the Heart, BeBe, dan Better Together.

Para fans tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena Seo In-guk akan berpartisipasi dalam OST untuk Doom at Your Service.

2. Pengecualian wajib militer yang menjadi kontroversi

Seo In Guk menunda wajib militernya dua kali, pada 2015 dan 2016, dengan alasan kondisi medis yang disebut lesi osteokondral, yang memengaruhi tulang rawan di pergelangan kakinya.

Pada tahun 2017, pergelangan kakinya patah hanya beberapa hari sebelum pendaftarannya, yang mengakibatkan pemeriksaan ulang kondisinya. Belakangan terungkap bahwa In-guk akan dibebaskan dari wajib militer karena kondisi medisnya.

Berita bahwa In-guk sengaja menghindari wajib militer mulai menyebar. Dilaporkan bahwa dia tahu tentang kondisinya pada tahun 2015 tetapi tidak mencari pengobatan, mengetahui bahwa itu akan memungkinkan dia untuk dibebaskan.

Namun, pihak agensi mengklarifikasi bahwa In-guk tidak berniat untuk melarikan diri dari dinas militer dan dia bersikeras untuk mendaftar, hanya untuk menyadari bahwa kondisi medisnya benar-benar tidak memungkin untuk dilanjtukan.

3. Sempat menjalin asmara dengan Park Bo-ram

Pada tahun 2017, Seo In-guk dan Park Bo-ram terungkap menjalin hubungan. Agensi In-guk mengkonfirmasi rumor tersebut.

Park Bo-ram adalah seorang penyanyi yang berpartisipasi dalam Superstar K Season 2 dan berada di posisi ke-8. Setelah itu, ia berpartisipasi dalam sejumlah variety show dan acara musik, termasuk Hello Counselor, King of Mask Singer, dan One Night Food Trip.

Diduga, mereka mengembangkan hubungan dekat setelah ibu Bo-ram meninggal, karena In-guk nampak dekat selama masa sulit itu. Namun, pasangan itu putus 2 tahun kemudian. Alasan perpisahan itu tidak diungkapkan.

4. Perempuan cerdas adalah tipe Seo In Guk

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ONE TV ASIA, Seo In-guk ditanya tentang tipe idealnya dan apakah dia akan berkencan dengan wanita yang lebih tua.Dalam The Master's Sun yang berperan sebagai Kang Woo, dinarasikan jatuh cinta dengan seorang wanita yang lebih tua, Tae Gong-sil.

Seo In-guk percaya bahwa cinta tidak mengenal batas usia. Adapun tipe idealnya, dia menghargai kecerdasan daripada penampilan.

5. Memiliki nama panggilan Psyduck

Saat duduk dibangku sekolah menengah, dia mendapat julukan 'Psyduck' karena teman-temannya mengira dia mirip dengan karakter itu.

In-guk percaya itu karena philtrumnya yang pendek, yang menyebabkan bibir atasnya sedikit menonjol.

Namun, dia tidak yakin apakah dia suka dipanggil 'Psyduck' karena menurutnya itu bukan nama panggilan yang bagus.

JI