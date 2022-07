Drama Extraordinary Attorney Woo, Berikut Ini Profil dan Biodata Member 5urprise Kang Tae Oh



JURNALIS INDONESIA – Dama Korea Extraordinary Attorney Woo menjadi salah satu film drama yang belakangan sangat populer di kalangan penggemar karena kesuksesan para pemerannya, salah satunya adalah member 5urprise Kang Tae Oh.

Extraordinary Attorney Woo adalah film tentang seorang perempuan dengan spektrum autisme dan sekaligus berprofesi sebagai pengacara di usianya yang yang menginjak 27 tahun.

Aktor Kang Tae Oh yang memerankan Lee Joon Ho menjadi salah satu yang paling disorot penggemar karena kepiawaiannya dalam berakting dimana ia adalah rekan dari Woo Young Woo pada sebuah firma hukum pada film dimaksud.

Selain berperan sebagai aktor Kang Tae Oh juga adalah seorang K-pop" >Anggota Grup K-pop 5urprise yang dianungi oleh Fantagio Entertainment.

Diketahui ia melakukan debut pertama kalinya dalam dunia akting ketika memainkan film drama After School Bokbulbok Season 1.

Untuk penggemar yang penasaran dengan Profil lengkap dari aktor Kang Tae Oh dapat menyimak informasi yang akan disajikan berikut ini sebagaimana dilansir dari KProfiles pada hari Jumat (8/7).

Aktor sekaligus anggota grup K-Pop Kang Tae Oh diketahui lahir pada tanggal 20 Juni 1994 dan memilki golongan darah B serta memiliki tinggi badan 179 cm.

Kang Tae Oh sempat menempuh pendidikan di SMA Jakjeon dan mempunyai beberapa hobi yang ia gemari seperti olahraga, menonton film dan mendengarkan musik.

Perjalanan karirnya di dunia hiburan dimulai ketika Kang Tae Oh bergabung bersama dalam video musik Hello Venus. Selanjutnya ia juga mendapatkan julukan “Pangeran Vietnam” karena kepiawaiannya dalam peran sebagai Lee Jun Su pada acara VTV dan CJ E&M.

Kang Tae Oh juga sempat mendapatkan nominasi sebagai Rising Star Award dalam acara 2nd Asia Artist Awards karena perannya dalam film drama You Are Too Much Running Man.

Beberapa film Drama Korea yang sempat diperankan oleh Kang Tae Oh terbilang cukup banyak dan hal ini pantas menjadikannya sebagai salah satu aktor berbakat di Korea.

Film drama yang ia mainkan diantara adalah After School Bokbulk (2013), Drama Festival (2013), Miss Korea (2020), Hot Stove League (2013 – 2014), 20 Years Old (2014), Forever Young (2014) dan Couple Clinic: Love and War (2014).

Selai itu Kang Tae Oh juga sempat memainkan beberapa film lain seperti After School Bokbulbok (2014), That Man Oh Soo (2018), Short (2018), My First First Love (2019), The Tale of Nokdu (2019), Love with Flaws (2019) dan Run On (2020).

Atas berbagai perannya sebagai aktor film Kang Tae Oh sempat meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Penghargaan Artis Asia kedua tahun 2017 dimana ia meraih penghargaan sebagai bintang baru di drama You Are Too Much.

Selanjutnya Kang Tae Oh juga sempat mendapatkan penghargaan Drama Kbs ke-33 tahun 2019 sebagai aktor pendatang baru terbaik dalam film drama The Tale of Nokdu.

Sekian profil aktor Kang Tae Oh yang saat ini memainkan perannya dalam film drama Korea Extraordinary Attorney Woo dan bisa disaksikan oleh penggemar pada setiap hari Rabu dan Kamis pukul 19.00 melalui Netflix.

