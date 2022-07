Miliki Kekayaan Total Senilai $20 Juta, Rose Jadi Member Kedua Terkaya di BLACKPINK



Rose BLACKPINK--Instagram @roses_are_rosie

JURNALIS INDONESIA - Atas kesuksesannya di dunia hiburan, Rose Blackpink memiliki pundi-pundi Kekayaan yang luar biasa bagi seorang artis yang 'baru' memulai debutnya enam tahun lalu.

Dilansir dari laman Celebrity Net Worth, penyanyi berusia 25 tahun ini diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar $18 juta USD atau sekitar 270 miliar Rupiah per Juni 2022.

Angka kekayaan bersih sebesar itu bukanlah hal yang mengejutkan mengingat kesuksesan besar yang dia terima sebagai anggota BLACKPINK dan karir solonya setelah itu.

Dengan penghasilan $18 juta USD atau sekitar 270 miliar Rupiah, apakah ini menjadikannya anggota BLACKPINK terkaya?

Jawabannya tidak, karena anggota BLACKPINK terkaya saat ini adalah Jisoo, yang memiliki $20 juta atau sekitar 300 miliar rupiah.

Sedangkan Rose berada di nomor kedua sebagai anggota BLACKPINK terkaya. Adapun Jennie dan Lisa, mereka berdua memiliki penghasilan $10 juta atau sekitar 150 miliar Rupiah.

Namun setelah berkecimpung di industri hiburan selama hampir enam tahun, seberapa kayakah penyanyi 'On The Ground' itu? Lantas bagaimana Rose mendapatkan angka kekayaan bersih seperti itu?

Sama seperti kebanyakan idola, Rose mendapatkan banyak kekayaannya melalui aktivitasnya sebagai anggota BLACKPINK.

Ini termasuk pendapatan grup dari rilisan musik mereka, penampilan konser, kegiatan promosi, sponsor, dan banyak lagi.

Ketika BLACKPINK melakukan Debut mereka pada Agustus 2016, Rose disambut dengan tanggapan positif tentang cara bernyanyinya, membuatnya mendapatkan basis penggemar yang kuat untuk keterampilan vokal dan menarinya.

BLACKPINK merupakan girl grup beranggotakan empat orang yang telah diterima dengan baik di Korea dan luar negeri.

Dan menjadikan mereka sebagai grup dengan kinerja terbaik dan terlaris di generasi mereka.

Faktanya, mini album mereka 'Square Up' dan 'Kill This Love' menjadi platinum bersertifikat dan platinum ganda oleh Korean Music Content Association (KMCA), setelah masing-masing melampaui 250.000 dan 500.000 eksemplar album terjual.

Lalu Album single mereka 'How You Like That' juga mendapatkan platinum.

Tetapi ketika BLACKPINK merilis album studio pertama mereka 'THE ALBUM' pada Oktober 2020, album tersebut terjual lebih dari satu juta eksemplar, menjadikan mereka bersertifikat sejuta penjualan.

Mereka juga menerima sertifikasi perak oleh British Phonographic Industry (BPI) karena menjual lebih dari 60.000 eksemplar.

Selain itu, semua lagu BLACKPINK telah tampil sangat baik dalam hal penjualan dan tangga lagu, membuktikan popularitas dan pengaruh global mereka.

Selain dari aktivitasnya dengan BLACKPINK, Rosé juga mendapatkan penghasilan yang signifikan dari rilisannya sendiri.

Pada Maret 2021, Rose menjadi anggota kedua yang melakukan debut solonya dengan merilis album single 'R', yang terjual lebih dari 1,7 juta kopi digital di China, dan lebih dari 640.000 di Korea, membuatnya mendapatkan sertifikasi platinum ganda.

Rose juga memecahkan rekor delapan tahun Psy untuk video musik Youtube yang paling banyak dilihat oleh artis solo Korea dalam 24 jam dengan tembang utamanya 'On The Ground'.

Dia menjadi artis solo Korea dengan tangga lagu tertinggi di Billboard's Global 200 dan Global Excl. Tangga lagu AS setelah debut dan menduduki peringkat No. 1.

Selain itu, ia memuncak di No. 70 di Hot 100, menjadikannya artis solo Korea dengan charting tertinggi di Amerika Serikat.

Mengenai karir fashionnya, BLACKPINK dan Rosé telah mendukung banyak merek. Sendiri, Rose bekerja dengan aplikasi Perfect World Mobile dan Calm, merek Kiss Me, 5252 BY OIOI, OIOICOLECTION, dan toko Homeplus.

Dia saat ini, ia juga menjadi duta global untuk Yves Saint Laurent, menjadikannya duta global pertama untuk merek tersebut sejak 59 tahun. Dia juga duta global untuk Tiffany & Co.

Dengan kesuksesannya sebagai anggota BLACKPINK dan artis solo, tak heran jika Rose bisa mendapatkan kekayaan bersih yang dia miliki sampai saat ini.

Park Chaeyoung, yang dikenal dengan nama panggungnya Rose, mencapai ketenaran di level internasional setelah memulai debutnya sebagai anggota grup superstar K-pop, BLACKPINK, di bawah Yg Entertainment pada Agustus 2016.

Setelah debutnya, Rose menjadi salah satu idola perempuan paling terkenal dan terpopuler dari generasi ini.

Sejak melakukan debutnya bersama BLACKPINK, Rose juga merilis musiknya sendiri atau solonya dan ia juga aktif di industri fashion.

JI