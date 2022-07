3 Alasan Mengapa Film Drama Extraordinary Attorney Woo Kelewat Apik untuk Ditonton, Berikut Penjelasannya

JURNALIS INDONESIA - Berikut 3 alasan mengapa film drama korea Extraordinary Attorney Woo kelewat apik untuk ditonton, ketahui di sini.

Bulan Juni lalu tidak dapat dipungkiri banyak Drakor mengisi layar hiburan kalian mulai dengan tema kerajaan hingga plot balas dendam. Namun diantara kesemuanya itu ada satu Drakor yang merasuk ke hati.

Bukan jenis yang dramatis, tetapi jenis cinta yang lembut dan hangat yang membuat kita untuk terus menantikan setelah 4 episode yang baru saja tayang. Tak lain adalah Extraordinary Attorney Woo, drama hukum baru yang tayang perdana pada 29 Juni 2022.

Extraordinary Attorney Woo adalah serial hukum Korea yang disutradarai oleh Yoo In-shik dan ditulis oleh Moon Ji-won yang dibintangi oleh Park Eun Bin, Kang Tae Oh, Kang Ki-young, Baek Ji-won, bersama anggota pemeran lainnya.

Serial 16 episode ini merilis episode baru setiap Rabu dan Kamis pukul 22:30 KST di Netflix. Drakor ini berkisah tentang seorang pengacara pemula yang jenius dengan gangguan spektrum Autisme dan tantangan yang dia hadapi dengan kepribadiannya yang unik dan metode pemecahan masalah yang cerdas.

Serial Korea tersebut mendapat tanggapan yang baik setelah perilisan dua episode pertama minggu ini, tetapi apa yang membuat pemirsa sangat menyukainya? Simak penjelasannya di bawah ini.

3 Alasan Mengapa Film Drama Extraordinary Attorney Woo Mencuri Perhatian Publik

Woo Young-woo

Salah satu alasan terbesar yang membuat drakor ini mencuri perhatian penonton adalah protagonis Woo Young-woo yang diperankan oleh Park Eun bin. Ketika seorang aktor hebat memainkan peran yang begitu murni, maka itu menjadi sebuah drama yang sulit untuk dilewatkan.

Sementara setiap pemula menghadapi serangkaian perjuangan di awal karir mereka, tantangan meningkat ketika Anda dinilai karena autisme. Sementara Woo Young-woo adalah seorang jenius, dia sering dinilai oleh seniornya di perusahaan barunya, oleh klien yang kasusnya dia tangani dan bahkan oleh rekan-rekannya. Tapi dia telah mampu membuktikan mereka semua salah dan membuktikan kemampuannya kepada mereka.

Juga, fakta bahwa dia adalah karakter yang sangat imut yang terobsesi dengan paus dan selalu memiliki beberapa fakta untuk dibagikan tentangnya menambah lapisan kelucuan lainnya. Kita dapat melihat bahwa dia adalah seseorang yang dicintai dan juga sangat realistis tentang situasinya yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang dianggap normal.

Perkara Hukum

Extraordinary Attorney Woo ini hanya merilis dua episode dan setiap episode berkisar pada kasus unik yang membuat hiburan tetap tinggi dan terasa realistis.

Gugatan yang diajukan selalu menarik seperti proses menemukan solusi untuk mereka yang membuat genre hukum acara tetap terjaga dan menghibur.

Drama hukum ini bisa menjadi intens atau dalam beberapa kasus bahkan membosankan, tetapi acara ini telah menunjukkan kepada kita tuntutan hukum yang tidak umum dalam genre ini.

Plot twist dari tuntutan hukum dan cara mereka menyelesaikan masalah oleh tim pengacara dari Hanabada Law Firm menarik untuk terus diikuti. Tuntutan hukum adalah elemen penting dari seri ini dan menjadi nadi penting dari alur keseluruhan drama.

Autisme

Ada banyak drama Korea di masa lalu yang berusaha untuk menormalkan kesehatan mental dan disabilitas. Contohnya adalah Good Doctor, Kill Me Heal Me, It's Okay To Not Be Okay, dan banyak lagi.

Namun mesti diakui ini adalah pertama kalinya dalam drama hukum. Karakter utama yang diangkat oleh Yoo In-shik memiliki gangguan spektrum autisme, meskipun ini tidak membuatnya terlalu berbeda dari yang lain, orang masih skeptis tentang bagaimana menghadapinya.

Woo Young-woo adalah karakter yang juga jenius dan tidak membiarkan autisme menghalanginya saat dia membuktikan bahwa mereka salah dari waktu ke waktu.

Dia menunjukkan bahwa dia tidak terlalu berbeda dari orang lain dan cukup kompeten untuk berkarir di bidang hukum. Aktris Park Eun bin telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan menunjukkan karakter dan perbedaan kecil yang diperbesar di mata orang lain.

Ayahnya dan orang-orang yang ditemuinya di tempat kerjanya juga menambahkan sentuhan adegan mengharukan yang membuat drama ini semakin indah.

