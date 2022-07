Sudah Tercatat 35 Juta Kali Tontonan, Ini Lirik Lagu J-Hope - More



J-Hope-Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut Lirik Lagu J-hope yang bertajuk More yang berhasil torehkan prestasi yang kelewat luar biasa.

Anggota Bts bernama asli Jung Ho-seok buat para Seokie (Penggemar J-Hope) memulai debut solonya dengan sangat manis.

Melalui lagu solo MORE yang dirilis pada Jumat (1/7) pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB kemarin, sekarang sudah berhasil menempati peringkat pertama pada 'Top Songs Debut Global'.

MORE sudah tercatat 35 juta kali tontonan pada kanal Youtube Hybe Labels saat berita ini diturunkan hanya dalam waktu tujuh hari sejak tanggal perilisan.

Tanpa berlama-lama lagi, ini lirik lagu J-Hope - More.

Pillyohae biteu wi surfin’

Eenie, meenie, miney, moe (Meenie, miney moe)

Keep my passion, I gotta go

Nae hyeonggwang mitjureun baeumui mihakppun

Budichigo neomeojimyeo naoneun jakpum

I wichieseodo make it move

Make it mine, make it right

Tto nugungaui favorite song, ha

Geuge naui salui ban, salui iyu, salui nak

Wondongnyeogeuro carry on (Skrrt!)

Gwie kick snare, deullim hit that

Momi swil sae eopsi jikaeng, make my mixtape

Mwodeun dalge meongneun KitKat naegen sweet hae (Appreciate)

Sangho gwangye, cham yuikae

Gireum juipae jumyeon drive hae tto nan beate

Dadeul juuihae, na bujuuihae

Yesuri baein meotjin geurime chwihae, gyesok ‘Dali' deuridae

Wonhae stadium with my fans ajikkkajido

Sseureo dameo modeun teuropi geuraemikkajido

Myeongye bu daga aniya I already, know it

My work makes me breathe, so I want MORE

Inhale, inhale, exhale, exhale, uh

Sara sum swineun geo gata

Pillyohae biteu wi surfin'

Eenie, meenie, miney, moe, ooh (Right?)

Chumchuneun agi flow (Right?)

Keep my passion, I gotta go

JI