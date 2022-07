Jawab Rasa Penasaran ARMY, J-Hope Beberkan Respon Masing-masing Anggota Terkait Lagu MORE Miliknya



J-Hope-Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - J-hope Bts baru saja merilis Lagu 'More' sebagai penanda debut solonya. Beberapa waktu ke depan pria bernama lengkap Jung Ho Seok ini segera merilis album solonya yang berjudul Jack In The Box yang sedang ia kerjakan.

Hal ini tentu saja hal ini membuat penggemar tidak sabar untuk segera menikmati albumnya apalagi setelah J-Hope merilis lagu 'More' beberapa waktu lalu yang akhirnya menjadi trending topic di media sosial.

Reaksi penggemar khususnya Army tetbilang positif menaymbut lagu 'More' yang J-Hope nyanyikan, terbukti hanya dalam kurun waktu 8 hari musik video lagu tersebut mencapai 35 juta tontonan.

Tak hanya itu, Seokie (sebutan untuk penggemar J-Hope) penasaran dengan reaksi para anggota BTS mengenai lagu tersebut.

Menanggapi rasa penasaran penggemar khususnya ARMY mengenai pendapat para rekannya di BTS tentang lagu 'MORE' yang ia rilis, J-Hope akhirnya angkat bicara.

Menurut J-Hope beberapa rekannya di BTS, terutama Rm dan Suga cukup menyukai lagu tersebut dan menyampaikan bahwa lagu yang ia kerjakan tersebut memiliki karakter yang cukup kuat.

"RM sangat menyukainya dan Suga hyung mengatakan kepadaku bahwa, kamu benar-benar kuat kali ini," ucap J-Hope sebagaimana dilansir dari Koreaboo pada hari Sabtu (9/7).

Anggota BTS yang lain yakni V juga sangat mendukung lagu 'MORE' yang ia rilis terutama karena V juga muncul dalam video music lagu tersebut sehingga ia cukup antusias.

Jungkook juga dengan antusias memuji lagu tersebut dimana ia terus menirukan lagu 'MORE' yang dinyanyikan J-Hope tersebut saat ia mendengarnya.

Seperti yang diketahui Jungkook adalah salah satu personil BTS yang paling peduli dengan lagu-lagu solo rekannya sehingga semua personil BT selalu menantikan reaksinya setiap kali mereka merilis sebuah lagu baru.

Hal ini sekaligus menunjjukan bahwa para personil BTS sangat mendukung satu sama lainnya dan hal ini adalah kunci dari kesuksesan mereka bersama.

