Kejutan buat ARMY! Google Rilis BTS x Street Galleries, Begini Cara Pakainya



JURNALIS INDONESIA - Dalam rangka perayaan hari jadi Army pada Sabtu (9/7), Google berkolaborasi dengan Bts dengan merilis Bts x Street Galleries. Begini lho, cara pakaianya.

Tepat di hari jadi ARMY yang ke sembilan, Google turut serta merayakan dengan membuat galeri virtual yang bisa diakses lewat browser desktop.

Hal itu dibenarkan lewat cuitan dari akun Twitter resmi Google Arts & Culture (@googlearts) pada Jumat (8/7) kemarin.



"Selamat Ulang Tahun ARMY! BTS x Street Galleries merupakan kolaborasi dari Google Arts & Culture Lab dengan BTS. Eksperimen digital ini akan membawa Anda ke tempat-tempat virtual beserta dengan karya seni yang menceritakan pengalaman pribadi para anggota yang dikurasi oleh masing-masing anggota BTS,” tulis Google Arts & Culture Lab.

Dalam eksperimen fitur tersebut, tiap anggota BTS membuat galeri virtual yang menceritakan pengalaman pribadi mereka masing-masing.

Lewat foto yang ditempel secara virtual di tempat-tempat karya seni favorit mereka di berbagai lokasi, ARMY bisa menikmati pengalaman tak terlupakan dan berkesan.

Ketika Anda mengunjungi situs BTS x Galleries, Anda akan dibawa ke dunia virtual mirip seperti fitur Street View pada Google Maps versi desktop.

Di sana, Anda akan bertemu dengan masing-masing anggota BTS dan mereka akan membawa Anda mengarungi tempat-tempat yang berkesan bagi tiap anggota BTS.

Seperti contoh, Suga yang menampilkan fotonya di Los Angeles atau Jungkook yang memilih Seoul sebagai lokasi virtual.

Penasaran bagaimana cara menggunakan fitur ini? Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs Galeri BTS X Street berikut di browser versi desktop Anda,

https://artsandculture.google.com/experiment/GAF29KhE_DxEnA

2. Pilih opsi 'jalankan eksperimen' lalu tunggu sejenak biarkan laman memuat,

3. Setelah laman selesai dimuat, akan tampil street art BTS di mana Anda akan melihat ikon member BTS di pojok kanan bawah layar,

4. Anda bisa memilih satu di antara dua pilihan yaitu 'Explore With BTS' dan 'Create Your Own'

5. Jika memilih 'Explore With BTS', Anda bisa menelusuri street art yang sudah dipilih oleh para member BTS,

6. Gunakan kursor mouse untuk menelusuri dunia virtual tersebut.

Jika memilih opsi 'Create Your Own'

Sedangkan pilihan 'Create Your Own', Anda bisa menciptakan eksperimen sendiri untuk membuat street art BTS dengan memilih negara dan lokasi yang Anda hendaki, caranya:

1. Anda bisa menelusuri lokasi yang Anda pilih dengan cara drag bagian Street View,

2. Selanjutnya, pilih 'add Artwork' untuk melihat foto yang tersedia,

3. Klik di pilihan foto yang diinginkan untuk memunculkan foto di Street View,

4. Atur ukuran gambar dengan mouse,

7. Selesai, hasil street view BTS bisa Anda bagikan menggunakan tombol share.

Semoga informasi di atas bermanfaat, selamat mencoba. Selamat ulang tahun yang ke sembilan, ARMY!

