Baru Mendarat Sudah Trending! Aespa Rilis Lagu 'Girls' Berikut Video dan Liriknya



aespa, Twitter @aespa_official--

JURNALIS INDONESIA - Baru mendarat sudah trending di Top 20 Youtube Music Indonesia! Ini dia video dan Lirik Lagu Aespa yang bertajuk 'Girls'.

Melansir dari laman NME, lagu 'Girls' merupakan lagu utama dari mini album baru aespa dengan judul yang sama.

Girl group K-pop besutan Sm Entertainment ini mengunggah klip video ‘'Girls' di kanal YouTube resmi SM TOWN pada Jumat (8/7) kemarin.

Mini album yang berjudul sama dengan lagu utama mereka ini mencakup tiga single lama grup seperti 'Black Mamba', 'Forever' dan 'Dreams Come True'.

Album ini menjadi proyek pertama aespa yang sangat dinantikan di tahun 2022 setelah album debut mereka yang bertajuk 'Savage'.

Hingga berita ini diturunkan, Video Klip 'Girls' sudah ditonton sebanyak 29 juta kali di YouTube dalam kurun waktu kurang dari 24 jam!

Simak video klip dan lirik lagu 'Girls' oleh aespa di bawah ini!

Girls - aespa

Yeah, oh!

Ireonara geudaeyeo

Deo chimyeongjeogin jeonjaeng soge

Duballo beotyeo jeogui hook!

Black Mamba

Duryeopji anha nega hoot!

Busyeojulge

Dallajyeosseo uriga (Ha!)

Gwangyareul neomeo doraol ttae

Ilgeureojyeo beoryeossdeon æ deo nadapge

Machi hanacheoreom boil

Michin jonjaegamui hyeonsin

Dasi namgyeojin bulssiga

Geodaehan ageuro jaranaseo

Mugiryeokhagе neol goripsikyeo dul ttae

Rеunite urin dasi hamkke (Whoop, whoop)

Deopchyeo beat it yeah

Neon honjaga aniya

Biccnassdeon sacrifice

Gieok chajassdamyeon

Boyeojullae? natanajullae?

Jigeum yeogi

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

We them girls

Meta universe gongjonhae

Jigeum parallel world

Modeun jonjaega uimireul gajyeo

Part of my heart

Urin gonggamui eoneoreul sseo

Cheoneul nanwo jwo

Gyeolguk seonhan uijimanui

Gachireul chuguhae

Ganghaejyeosseo deudieo nan

Hwidulligeona danghaji anha

Waegogi dwaebeoryeo tto da

Sijakdwaesseo pyeoneul galla

Neowa nal goripsikyeo ap mot boge

Mosdoen yokmange ilgeureojyeo beorideon

Algorithmdeuri

Jonjaereul mugiro pagoero

Jibeosamkyeo ah

Geu sungan ageun sijakdwaesseo (Whoop, whoop)

Bikyeo flip yeah

Nan honjaga aniya

Jikyeojugo sipeo

Cheoeum mannan ne REKALL

Anajulge neukkil su issge

Without SYNK DIVE

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

Pyeonghwaroun nareul majihae

Urin FLAT geu aneseo

Hamkke usgo saranghae

With my friends

Ije deo næviswa hamkke

Yeoreo gal miraega gunggeumhae

Gyeolguk mannage doel geol

Nævis on the real my world

Hold up!

Real my world (Woah-oh-oh-oh)

Neon geoure bichin na

Geuboda biccnal jonjae

Malhae jullae?

Eonjekkajina hamkkeran geol

Yeah

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

We them girls

Girls!

JI