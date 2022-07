7 Cara Terhindar dari Sial Berdasar Feng Shui, Agar Tak Kehilangan Kekayaan!



JURNALIS INDONESIA – Cara menghindari rasa Sial agar tidak kehilangan Keberuntungan dan Kekayaan berdasar Feng Shui.

Mungkin tampaknya aneh, mengaitkan tentang keberuntungan kekayaan dengan sebuah aturan penempatan barang di rumah atau di kantor.

Tapi sebenarnya itu ada dalam ilmu Feng Shui, dan di sana juga membahas mengenai energi yang bisa tercipta dari pengaturan lokasi benda properti.

Kita perlu menciptakan aliran dan getaran positif untuk menarik lebih banyak energi positif sebagai upaya menarik kekayaan dan menghindari rasa sial akibat kehilangannya.

Jika kamu merupakan salah seorang yang sering menemui masalah, merasa sial, dalam mengumpulkan kekayaan. Kamu bisa melihat kembali Feng Shui di rumah kamu yang perlu kamu perhatikan.

Hal ini sebenarnya juga masuk dalam pemikiran yang logis, karena pengaturan penempatan suatu barang dan properti juga berdampak pada suasana hati yang memengaruhi kesehatan mental, semangat kerja, bahkan keamanan pada tempat itu juga.

Ini dia 7 area penting yang harus kamu perhatikan untuk mengusir rasa sial yang dirasakan.

Melansir dari fengshuibeginner.com hal pertama yang harus diperhatikan adalah …

1. Periksa area “air” di rumah

Dalam perspektif Feng Shui, air adalah representasi aliran kekayaan, jadi periksa apakah ada kebocoran dan segera perbaiki, kecuali jika kamu ingin uangmu mengalir keluar.

2. Pintu Dapur menghadap kulkas

Kulkas adalah representasi simbolis dari brankas uang dan jika kamu memiliki pintu dapur atau lebih buruk lagi pintu utama kamu menghadap ke lemari es, maka dirimu ibarat mengekspos kekayaanmu. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan uang, pencurian, atau perampokan, jadi perhatikan di mana kamu menempatkan lemari es kamu.

3. Ruang penyimpanan atau posisi barang berharga bebas kekacauan di rumah

Temukan posisi barang kekayaanmu di rumah dan pastikan tidak berantakan atau berserakan dengan barang-barang yang tidak perlu. Jika demikian, inilah saatnya untuk membuat diri sendiri untuk membersihkannya. Ini juga termasuk ruang kerja kamu, jangan sampai membuat diri malah tidak fokus bekerja dan memengaruhi keamanan di sana.

4. Hindari pintu masuk atau serambi depan yang gelap untuk menarik Energi “Qi” yang baik

Pintu masuk atau serambi utama kamu harus terang untuk meningkatkan energi rumah, jika terlalu gelap, dirimu mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik uang. Selain itu, kamu disarankan untuk segera mengganti lampu yang padam.

5. Jaga agar dapur kamu tetap rapi

Dapur melambangkan kelimpahan atau kesejahteraan jadi pastikan dapur terawat dengan baik. Buatlah seluas mungkin, jika dapurmu kecil, manfaatkan cermin agar terlihat besar secara visual, tetapi berhati-hatilah saat menggunakan cermin karena dapat memiliki efek negatif juga.

6. Bersihkan jendelamu secara teratur

Jendela biasanya dikenal sebagai mata rumah, jadi jika kamu memiliki jendela yang kotor, itu berarti penglihatanmu tidak jelas dan mencegah peluang untuk masuk ke dalam hidupmu.

7. Manajemen kekayaan pribadi juga berperan

Last but not least, tip ini tidak terkait dengan Feng Shui tetapi pola pikir mengenai finansial pendidikan keuangan juga memainkan peran penting.

Bayangkan saja jika kamu berhasil memiliki rumah Feng Shui yang bagus yang menarik kekayaan berlimpah tetapi dirimu tidak tahu bagaimana memberi, menyimpan, menginvestasikan atau mengelola dana kamu, pada akhirnya tetap akan menjadi nol.

