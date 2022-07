Profil Park Eun Bin Pemeran Film Drama Extraordinary Attorney Woo, Lengkap Beserta Riwayat Hidupnya

JURNALIS INDONESIA - Extraordinary Attorney Woo Drama korea yang mengisahkan pengacara jenius yang memiliki gangguan ASD (Autisme Spectrum Disorder) melesat dalam minggu ke duanya di platform streaming video Online Nextflix.

Menduduki posisi pertama dalam top 10 acara tv yang tayang pekan ini sejak resmi dirilis pada rabu (29/6) lalu. Hal tersebut karena narasi dan plot apik hasil arahan sutradara Yoo In Shik.

(BACA JUGA:3 Alasan Mengapa Film Drama Extraordinary Attorney Woo Kelewat Apik untuk Ditonton, Berikut Penjelasannya)

Selain itu, Park Eun Bin tokoh protagonis dalam Drakor Extraordinary Attorney Woo tampil memukau dan menjiwai karakter pada Film tersebut.

Berdasarakan informasi dari laman asianwiki Park Eun Bin memulai karirnya sebagai aktris di usia muda. Dia memulai debutnya pada tahun 1998 pada usia lima tahun. Selama waktu itu, dia mendapat bagian dalam acara TV White Nights 39.8.

Selama beberapa tahun berikutnya, aktris muda ini terus membintangi banyak serial TV. Dia kebanyakan mendapat peran versi muda dari berbagai karakter.

(BACA JUGA:Park Eun Bin Sempat Takut Perankan Pengacara Jenius Extraordinary Attorney Woo, Alasannya Tergolong Sensitif)

Beberapa karya awalnya adalah Empress Myeongseong (2001), My Love Patzzi (2002), dan Stained Glass (2004). Eun Bin mendapatkan peran utama pertamanya pada tahun 2012. Dia membintangi serial TV Operation Proposal.

Sayangnya, dia tidak berhasil meninggalkan kesan abadi kepada penonton. Setelah itu, dia kembali memainkan peran sebagai karakter pendukung.

Perempuan kelahiran Seoul, Korea Selatan ini mulai mendapatkan pengakuan sekitar tahun 2016. Ia mendapat peran dalam serial TV Hello, My Twenties.

Serial ini membantu membuka lebih banyak peluang baginya. Sebagai hasilnya, dia mendapat lebih banyak peran utama selama bertahun-tahun.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Drama Extraordinary Attorney Woo Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Proyeknya yang paling sukses datang pada tahun 2019. Itu untuk seri Hot Stove League. Serial ini menjadi hit besar, meraup peringkat tinggi sepanjang waktu tayangnya hingga 2020.

Berikut Profil Park Eun Bin pemeran film drama Extraordinary Attorney Woo di bawah ini.

Profil

- Nama Asli: Park Eun Bin

- Nama Panggung: Park Eun Bin

- Ulang Tahun: 4 September 1992

- Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

- Zodiac Sign: Virgo

(BACA JUGA:4 Fakta Film Drama Jinxed At First, Pecinta Drakor Sejati Jangan sampai Ketinggalan Info Ini!)

- Kebangsaan: Korea

- Tinggi: 163 cm (5'4″)

- Berat: 43 kg (95 lbs)

- Golongan Darah: A

- Profesi: Aktris

- Pendidikan: Universitas Sogan

- Instagram: @eunbining0904

(BACA JUGA:Link Nonton Film Drama Jinxed At First Full Movie Sub Indo, Bisa Donwload Full HD)

Fakta

- Eun Bin dibesarkan di Seoul.

- Dia memiliki kakak laki-laki.

- Dia pernah menjadi model anak-anak.

- Aktris ini pernah menjadi model untuk katalog pakaian anak-anak Pippy.

- Eun Bin telah bekerja keras sejak memulai debutnya sebagai aktris tanpa jeda.

- Rekan mainnya menggambarkannya sebagai orang yang baik, cerdas, dan ceria.

(BACA JUGA:5 Fakta Aktor Seo In Guk Pemeran Film Drama Café Minamdang, Kontroversi Menghindari Wajib Militer 2 Kali)

- Dia melihat dirinya sebagai orang yang cerdas dan tenang.

- Dia telah dijuluki sebagai Vitamin Manusia karena kepribadiannya yang ceria.

- Perempuan asal Seoul ini jarang tampil di variety show.

- Dia telah tampil di beberapa video musik, termasuk video musik I'll be There oleh Taeyang dan Like a Star oleh Taeyeon.

- Kepribadiannya adalah INFP.

- Dia bisa bermain biola dan piano.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Drama Café Minamdang Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

JI