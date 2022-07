5 Rekomendasi Drama Korea Berlatar Serupa Extraordinary Attorney Woo, Nomor 3 Sayang untuk Dilewatkan!

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 Rekomendasi Drama Korea serupa Extraordinary Attorney Woo, Nomor 3 sayang untuk dilewatkan.

Extraordinary Attorney Woo menjadiyang belakang mendapatkan respon positif dari para penggemar. Drama korea ini mengisahkan pengacara jenius yang memiliki gangguan ASD (Autisme Spectrum Disorder) melesat dalam minggu ke duanya setelah resmi dirilis pada Kamis (7/7) lalu.

Hingga kini drama korea Extraordinary Attorney Woo menduduki peringkat pertama dalam top 10 acara televisi Indonesia melalui Platform Streaming online Netflix.

Adapun para bintang yang melakoni film tersebut antara lain Kang Tae Oh, Kang Ki Young, dan Park Eun Bin yang aktingnya kini menjadi sorotan.

Tidak hanya peran apik namun cerita dan kisah unik yang dituanghkan oleh sutradara Yoo In Shik mengangkat perempuan yang berkarir sebagai pengacara jenius namun memiliki Gangguan Mental tersebut gandrung dibicarakan pemirsa.

Namun kira-kira, film apa saja yang memiliki keserupaan tema seperti Extraordinary Attorney Woo? Simak 5 rekomendasi drama korea di bawah ini.

1. The Devil Judge

Berlatar dystopian Korea masa kini di mana kehidupan sehari-hari kacau balau dan masyarakat telah runtuh ke titik di mana orang-orang secara terbuka menyuarakan ketidakpercayaan dan kebencian mereka kepada para pemimpin.

Di dunia yang kehilangan hukum dan ketertiban ini, Hakim Ketua Pengadilan Kang mengisyaratkan perlunya perubahan. Ruang sidangnya adalah subjek dari reality show di mana dia tanpa ampun menghukum yang bersalah, membuatnya mendapat julukan 'Hakim Iblis'.

Sebagai sosok pemecah belah dengan aura misteri yang memungkiri identitas dan ambisinya yang sebenarnya, publik tidak yakin apakah dia pahlawan sejati atau seseorang yang dengan sengaja menabur benih ketidakpuasan di ruang sidangnya.

Persaingan sengit telah terbentuk antara 'Hakim Iblis' dan Jung Sun Ah yang sangat ambisius, yang telah bangkit dari kemiskinan untuk menjadi direktur yayasan yang mengemban tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Ke dunia yang bergejolak ini memasukkan dua teman masa kecil dalam pencarian: Hakim pemula Kim Ga On dan Petugas Polisi Yoon Soo Hyun.

Apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menantang Jung Sun Ah yang licik dan 'Hakim Iblis' yang terkenal kejam?

2. Witch At Court

Mengisahkan jaksa perempuan materialistis Ma Yi Deum, yang tidak ragu-ragu menggunakan serangan pribadi, membuat bukti dan menghasut membuat sumpah palsu untuk memenangkan kasusnya dan ditugaskan ke satuan tugas khusus untuk kejahatan tentang seks.

Yeo Jin Wook, seorang jaksa pemula juga bergabung dengan gugus tugas dan bersama-sama mereka memecahkan kejahatan dengan chemistry dan dendam membara.

Berlatar tahun 1996 dengan adegan sebuah mobil van polisi yang berhenti di depan sebuah gedung kosong, orang-orang berlarian melewati koridor.

Pelatuk senjata ditarik, mereka mengangguk tegang satu sama lain sebelum mereka menerobos pintu yang tertutup dan dengan berlaga jungkir balik ke dalam ruangan. Pemimpin itu berteriak, "Diam di tempat. Kami polisi."

3. Juvenile Justice

Drama ini mengisahkan tentang seorang hakim yang membenci pelaku kejahatan anak di bawah umur, bernama Sim Eun-seok (Kim Hye-soo). Ia baru dipindahkan ke pengadilan anak di Distrik Yeonhwa.

Hakim yang sebelumnya pernah menjadi wali korban dari kejahatan anak di bawah umur tersebut akan menghadapi berbagai kasus yang melibatkan remaja dengan berbagai kasus yang beragam.

Sim Eun-seok digambarkan sebagai seseorang dengan pribadi yang arogan, memiliki tatapan tajam dan selalu mengeluarkan kalimat sarkas. Hal tersebut membuat citra dirinya terkenal dengan vonis yang dijatuhkan secara maksimal tanpa toleransi, yang juga membuatnya ditakuti oleh para pelaku kriminal anak.

Sim Eun-seok memiliki tekad kuat untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Di sisi lain, ada hakim bernama Cha Tae-joo (Kim Moo Yeol) yang berhasil mengatasi kesulitan lingkungannya yang miskin dan akhirnya menjadi hakim setelah mengikuti ujian kualifikasi sekolah menengah (setara dengan GED).

Cha Tae Joo berbeda 180 derajat dengan Sim Eun-seok, dia sangat percaya pada kesempatan kedua dan percaya bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika cerita mereka didengar.

4. Hyena

Drama korea Hyena menggambarkan para pengacara yang bekerja untuk 1% kelas elit teratas masyarakat atau chaebol Korea.

Jung Geum Ja adalah seorang pengacara angkuh yang menjalankan firma hukumnya sendiri 'Chung Law Firm'. Sama seperti hyena, dia ambisius akan uang dan terkadang melanggar etika hukum, termasuk “menggunakan” Yoon Hee Jae.

Sementara itu, Yoon Hee Jae adalah seorang mitra pengacara yang bekerja di perusahaan hukum elit 'Song&Kim'. Namun, dia terjebak dalam trik Jung Geum Ja yang membawanya ke perasaan romantis.

Kemudian, Song&Kim mempekerjakan Jung Geum Ja sebagai mitra pengacara dan menempatkan mereka dalam tim untuk menyelidiki kasus hukum klien VIP.

5. Doctor Lawyer

Doctor Lawyer bercerita tentang seorang ahli bedah terkenal Korea yang dipenjara dan harus kehilangan izin praktiknya karena kematian tak terduga dari salah satu pasiennya.

Kejadian itu memaksanya meninggalkan ruang operasi, beralih profesi ke ruang sidang untuk membela orang-orang yang pernah mengalami hal serupa, serta mengungkap kebenaran di balik tuduhan yang dialaminya.

Bagi Han Yi Han, mantan ahli bedah terkenal, menyelamatkan nyawa pasien adalah hal terpenting baginya. Yi Han adalah lulusan terbaik dan dokter termuda di negaranya, memegang dua gelar spesialis.

Dia dikenal sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa orang-orang penting di kotanya dan sedang dalam proses menjadi kepala ahli bedah. Namun, semua rencananya gagal seketika karena ia dituduh bertanggung jawab atas kematian salah satu pasiennya sehingga izinnya dicabut.

Kejadian ini membuat Yi Han memutuskan untuk meninggalkan dunia medis dan beralih profesi menjadi pengacara yang membela kasus dokter dengan tuduhan serupa, dimana ia harus bertemu dengan jaksa yang juga mantan tunangannya, Geum Seo-Kyeong.

Selain So Ji Sub, drama It juga dibintangi oleh Lim Soohyang sebagai kepala jaksa Divisi Kejahatan Medis, Geum Seo Kyoung dan Shin Sung Rok sebagai Lee Jayden, Direktur Pusat Medis Universitas Banseok.

