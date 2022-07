Fantastis! Hanya Butuh 2 Hari Capai 43 Juta Kali Tontonan, Ini Lirik Lagu Aespa - Girls



aespa, Twitter @aespa_official--

JURNALIS INDONESIA - Catatan luar biasa ditorekan Aepas lewat lagu Girls. Pasalnya lagu tersebut hanya dalam kurun waktu 2 hari, girl group yang debut pada tahun 2020 ini mampu mencatatkan 43 juta tontonan hingga berita ini diturunkan.

Girl group K-Pop besutan SM Entertainment merilis sebuah lagu dengan judul Girls pada Jumat (8/7) kemarin.

Hingga kini, lagu tersebut nangkring di peringkat ketiga trending Youtube.

Tak hanya itu, klip video berdurasi 4 menit 29 detik itu disukai 1,2 juta kali.

Tanpa berlama-lama kembali, berikut Lirik Lagu Aespa - Girls

Yeah, oh!

Ireonara geudaeyeo

Deo chimyeongjeogin jeonjaeng soge

Duballo beotyeo jeogui hook!

Black Mamba

Duryeopji anha nega hoot!

Busyeojulge

Dallajyeosseo uriga (Ha!)

Gwangyareul neomeo doraol ttae

Ilgeureojyeo beoryeossdeon æ deo nadapge

Machi hanacheoreom boil

Michin jonjaegamui hyeonsin

Dasi namgyeojin bulssiga

Geodaehan ageuro jaranaseo

Mugiryeokhagе neol goripsikyeo dul ttae

Rеunite urin dasi hamkke (Whoop, whoop)

Deopchyeo beat it yeah

Neon honjaga aniya

Biccnassdeon sacrifice

Gieok chajassdamyeon

Boyeojullae? natanajullae?

Jigeum yeogi

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

We them girls

Meta universe gongjonhae

Jigeum parallel world

Modeun jonjaega uimireul gajyeo

Part of my heart

Urin gonggamui eoneoreul sseo

Cheoneul nanwo jwo

Gyeolguk seonhan uijimanui

Gachireul chuguhae

Ganghaejyeosseo deudieo nan

Hwidulligeona danghaji anha

Waegogi dwaebeoryeo tto da

Sijakdwaesseo pyeoneul galla

Neowa nal goripsikyeo ap mot boge

Mosdoen yokmange ilgeureojyeo beorideon

Algorithmdeuri

Jonjaereul mugiro pagoero

Jibeosamkyeo ah

Geu sungan ageun sijakdwaesseo (Whoop, whoop)

Bikyeo flip yeah

Nan honjaga aniya

Jikyeojugo sipeo

Cheoeum mannan ne REKALL

Anajulge neukkil su issge

Without SYNK DIVE

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

Pyeonghwaroun nareul majihae

Urin FLAT geu aneseo

Hamkke usgo saranghae

With my friends

Ije deo næviswa hamkke

Yeoreo gal miraega gunggeumhae

Gyeolguk mannage doel geol

Nævis on the real my world

Hold up!

Real my world (Woah-oh-oh-oh)

Neon geoure bichin na

Geuboda biccnal jonjae

Malhae jullae?

Eonjekkajina hamkkeran geol

Yeah

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona (We them girls)

Duryeoume majseol geureon yonggi (Ah yeah)

Eonjerado urin together

We them girls

We them girls

We them girls

Girls!

