Link Nonton Film The Sea Beast Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD



Tangkapan layar poster film The Sea Beast yang disertai link nonton film yang bisa didownload-netflixfilm-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Animasi terbaru, The Sea Beast bisa Anda akses lewat Link Nonton Film dan bisa download disertai subtitle Indonesia.

The Sea Beast merupakan film animasi petualangan yang berlatar masa ketika Monster melimpah dan pemburu Monster laut adalah satu-satunya yang menghalangi mereka.

Perusahaan Streaming video online asal A.S Netflix kembali mengibur pemirsa dengan menghadirkan film animasi keluarga teranyarnya bertajuk The Sea Beast resmi tayang perdana pada Jumat, (8/7) lalu.

Kabar baiknya The Sea Beast digarap oleh sutradara yang juga melahirkan film animasi terbaik seperti Moana (2016), Big Hero 6 (2014) dan Bolt (2008).

The Sea Beast pertama kali diumumkan pada tahun 2018 dengan nama Jacob and the Sea Beast. Film ini ditulis oleh Nell Benjamin dan Chris Williams. Williams juga menyutradarai film dan memproduserinya bersama Jed Schlanger dengan Melissa Cobb sebagai produser eksekutif.

Film ini menceritakan kisah Jacob Holland, seorang pemburu monster laut legendaris, yang dicintai oleh semua orang karena upaya heroiknya.

Kehidupan Holland terbalik ketika seorang gadis muda bernama Maisie Brumble bersembunyi di kapalnya dan membentuk persahabatan yang tidak mungkin dengan monster laut yang menakutkan. Dan sekarang, Holland harus bersatu dengan gadis kecil itu untuk melakukan perjalanan ke perairan yang belum dipetakan dan menghadapi monster apa pun yang muncul.

Di era ketika binatang buas yang menakutkan berkeliaran di lautan, pemburu monster adalah pahlawan yang terkenal dan tidak ada yang lebih dicintai daripada Jacob Holland yang hebat . Tapi ketika Maisie Brumble muda bersembunyi di kapal dongengnya, dia dibebani dengan sekutu yang tak terduga.

Jacob berencana untuk menurunkan Maisie di pelabuhan terdekat tapi dia tangguh. Dia menunjukkan bahwa dia bergabung dengan kapal ketika dia seusianya dan lihat bagaimana dia berubah.

Kesamaannya dengan dia juga ditunjukkan oleh anggota kru lain yang memberi tahu Yakub bahwa dia melihat api yang sama dalam dirinya yang pernah dia lihat di dalam dirinya (Jacob). Sementara ini terjadi, monster laut besar mengganggu kapal dan Jacob mencoba melawannya.

Silakan menonton The Sea Beast dengan subtitle bahasa Indonesia di Netflix, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

Bagi pengguna baru, Netflix menawarkan free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari.

https://www.netflix.com/id/title/81018682

Berikut adalah cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

4. Klik continue atau selanjutnya.

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik 'Start Membership' atau 'Mulai Berlangganan'.

8. Pelanggan bisa mulai menonton film atau serial favorit.

JI