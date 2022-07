Ternyata Kiwi Bisa Jadi Cerahkan Kulit Wajah, Simak 5 Tips Penggunaannya di Sini



JURNALIS INDONESIA – Ternyata Kiwi juga memiliki manfaat untuk mencerahkan kulit secara alami dan instan untuk kulit wajah yang memesona.

Kiwi adalah salah satu makanan super yang memiliki rasa manis segar yang disukai banyak orang. Lebih dari sekedar buah yang lezat, kiwi menyimpan beragam manfaat untuk Kesehatan dan Kecantikan.

Melansir dari Healthsots.com, dalam hal kualitas nutrisinya, kiwi memiliki enzim proteolitik alami yang disebut actinidin yang memecah protein dan membantu pencernaan. Dengan demikian, memakannya dikenal untuk merangsang metabolisme. Selain itu, kandungan kiwi juga membantu dalam mengubah komunitas mikroba kolon manusia dan membantu kesehatan usus.

Hal ini sangat menunjukkan manfaat buah kiwi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Namun, tahukah kamu bahwa kiwi juga merupakan bahan super untuk perawatan kulit?

Terutama, dalam hal mencerahkan dan mencerahkan kulit, buah hijau ini bisa jadi dijadikan andalan.

Dr Chaudhary, Dermatologi Integratif dan kosmetik, Pendiri Perawatan Kulit Holistik yang berbasis di New Delhi Saket mengatakan,

“Ketika kita menggunakan kiwi pada kulit, itu bisa memberi kecerahan instan karena mengandung Vitamin C yang sangat tinggi. Sifat Antioksidan yang kuat dari Vitamin C membantu memperbaiki keausan biasa dan kerusakan oksidatif pada kulit. Oleh karena itu, ini membantu dalam memudarkan bintik hitam , pigmentasi dan warna kulit yang tidak merata. Selain Vitamin C, kiwi juga mengandung Vitamin E, folat, kalium, serat, gula, enzim, dan Antioksidan yang bermanfaat bagi kulit,” ujarnya.

Untuk cara menggunakannya kamu bisa melihat tips cara penggunaan kiwi untuk mencerahkan kulit secara isntan pada keterangan di bawah ini.

Ini dia cara menggunakan kiwi untuk merawat dan mencerahkan kulit:

1. Digunakan sebagai Peeling atau exfoliator

Kamu dapat menggunakan kulit kiwi untuk peeling atau mengeksfoliasi sel-sel kulit mati dengan memijatnya secara lembut pada kulit yang bersih.

Kulit kiwi memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Ini akan mencegah penumpukan kulit mati dan membantu mencerahkan.

2. Segarkan kulit

Cara lain yang disarankan oleh Dr Chaudhary untuk memaksimalkan kiwi adalah dengan mendinginkan jus kiwi menjadi es batu. Kulitmu akan langsung terasa berenergi dan segar. Antioksidan di dalamnya juga akan membantu menenangkan kulit yang teriritasi.

3. Mencerahkan kulit secara instan

Daging buah kiwi memiliki kandungan asam akrobat dan tokoferol tertinggi. Dapat digunakan sebagai Masker wajah pencerah kulit dengan mencampurkan pulp kiwi dengan Fuller's earth (jika Anda memiliki kulit berminyak) atau minyak Argan (jika Anda memiliki kulit kering).

Oleskan lapisan tipis masker ini dan biarkan selama 10 menit. Bilas dengan menggunakan air dingin untuk mendapatkan tampilan kulit yang lebih muda dan bercahaya.

4. Meratakan warna kulit

Kiwi juga dapat digunakan untuk memutihkan kulit di area gelap tubuh. Untuk ini, kamu perlu mengambil pulp kiwi, menambahkan kapsul vitamin E dan mencampurnya dengan baik sampai membentuk tekstur krim.

“Anda dapat menggunakan campuran ini pada lutut dan siku yang gelap untuk mencerahkan kulit dan meratakannya,” kata Dr Chaudhary.

5. Menghilangkan mata lelah

Ambil irisan kiwi yang didinginkan, letakkan di bawah mata untuk menghilangkan mata lelah dan bengkak.

Bersama dengan perawatan luar ini, tambahkan buah kiwi sebagai bagian dari diet seimbangmu untuk melihat manfaat terbaiknya.

Jika dikonsumsi, kiwi dapat membantumu mendapatkan kilau dari dalam yang dapat terpancar ke luar dengan lebih cepat.

