Link Nonton Film Drama Why Her? Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut artikel Link Nonton Film Drama Korea Why Her?? full movie Sub Indo bisa download full hd yang dapat kalian akses di bawah ini.

Why Her? merupakan serial drama korea selatan yang mengisahkan perempuan cerdas penuh ambisius Oh Soo Jae, yang berkarir sebagai pengacara dan menuju masa kejayaannya.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan SBS kembali menghadirkan drama korea teranyarnya bertajuk Why Her? tayang perdana pada Jumat, (3/6) lalu.

Disaat sebagian besar drama korea mengalami penurunan peringkat pemirsa untuk episode terbaru mereka, namun Why Her? berhasil mematahkan tren dengan peningkatan jumlah penonton.

Dilansir melalui laman resmi Nielsen Korea pada Minggu, (10/7) Why Her? mencetak peringkat nasional rata-rata 7,7 persen, menandai kenaikan dari episode sebelumnya dan episode dari Sabtu lalu. Drama misteri romansa ini tidak hanya kembali ke peringkat pertama dalam jadwal tayang waktunya di semua saluran, tetapi juga miniseri yang paling banyak ditonton di hari Sabtu.

Dibawah arahan sutradara Park Soo Jin yang juga membidani drama korea terkenal lainnya seperti The Hymn of Death (2018) dan While You Were Sleeping (2017).

Adapun bintang yang melakoni drama Why Her? antara lain Seo Hyun-jin, Hwang In-youp, Huh Joon-ho dan Bae In-hyuk.

Berikut sinopsis beserta link nonton film drama korea Why Her? full movie dengan Subtitle Bahasa Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Serial drama korea ini berfokus pada sosok Oh Soo Jae, mitra termuda di salah satu kantor hukum paling bergengsi dan telah membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi salah satu pengacara terbaik.

Didorong oleh prinsip-prinsipnya dan ambisinya yang tidak pernah berakhir untuk menang, Soo Jae sedang dalam perjalanan untuk menjadi salah satu pengacara top TK Law Firm.

Tetapi ketika salah satu kasusnya berubah secara tak terduga, Soo Jae terpaksa menyaksikan semua kerja kerasnya runtuh di sekelilingnya.

Diturunkan di tempat kerja, Soo Jae dipaksa untuk mengambil peran sebagai profesor tambahan di sekolah hukum setempat. Bertekad untuk memenangkan kembali posisinya di dalam firma, Soo Jae melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya tetapi perasaan gagal membuntutinya.

Baru setelah bertemu Gong Chan, seorang mahasiswa yang belakangan sering ia temui. Rasa sakit itu mulai berkurang. Meski menanggung beban masa lalu yang menyakitkan, Gong Chan memiliki hati yang hangat terutama rasa sayangnya pada Soo Jae.

Soo Jae jelas jatuh cinta pada Gong Chan, bahkan dia juga berjuang untuk menemukan jalan kembali ke masa gemilang dengan firma hukum TK. Akankah tekadnya dan dukungan Gong Chan cukup untuk mengembalikan posisinya, atau akankah kekuatan yang terus mendorongnya dalam keterpurukan?

Silakan menonton Why Her? dengan subtitle bahasa Indonesia di Viu, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu dan kunjungi link di bawah ini.

https://www.viu.com/ott/id/id/all/playlist-why_her-playlist-26272419?gclid=Cj0KCQjw8amWBhCYARIsADqZJoVV2Px8mi_rroSvM-7rPkR9gUJkgPpAqvFtq-PxmRiMZSuRBsmQhnAaAghtEALw_wcB

Untuk menonton drama Why Her?, Anda bisa menyaksikannya secara legal di VIU dengan melakukan langkah berikut ini:

- Buka aplikasi VIU atau ketik viu.com pada laman browser Anda.

- Jika Anda pengguna lama, login menggunakan username dan password yang pernah digunakan sebelumnya. Namun, jika Anda pengguna baru, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memilih 'Masuk Akun/Daftar'.

- Pilih lanjut daftar melalui Facebook, Google, atau Email. Jika Anda pengguna baru, Anda bisa mendapatkan 30 hari akses tanpa batas ke semua video premium VIU.

- Misalnya, jika Anda memilih masuk menggunakan email, maka tuliskan alamat email Anda. Masukkan kata sandi yang Anda inginkan, kemudian centang persetujuan dan klik 'Daftar'.

- Setelah berhasil terdaftar, Anda akan mendapat notifikasi berhasil dan notifikasi gratis menonton video premium selama 30 hari.

Sementara itu, berikut cara nonton Why Her? di VIU bagi pemirsa yang belum berlangganan paket VIU Premium:

- Kunjungi daftar putar drama Why Her? Up di VIU.

- Cari atau klik drama Why Her?

- Login atau register menggunakan email, akun Facebook, atau akun Google.

- Pilih paket yang tersedia, mulai promo 6 bulan (Rp100 ribu), promo 1 tahun (Rp200 ribu), hingga beli 1 dapat 1 (Rp30 ribu).

- Klik 'Langganan' setelah memutuskan memilih paket yang tersedia.

- Tuntaskan pembayaran.

- Berlangganan paket premium telah berhasil.

Selamat menonton.

