Ini 18 Lagu Kesukaan RM sang Mr President BTS, Cocok Dijadikan Rekomendasi Musik untuk ARMY



Playlist Lagu di Spotify Milik RM BTS--Instagram @rkive

JURNALIS INDONESIA - Berikut Playlist Spotify yang bisa menjadi rekomendasi Lagu dari 'Mr President' Bts, Rap Monster.

Kim Nam Joon atau akrab disapa Rap Monster (Rm) merupakan pemimpin dari boy band asal Korea Selatan, BTS.

Pria kelahiran 12 September 1994 tersebut, menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di Korea Selatan.

RM bersama BTS selalu menghadirkan lagu-lagu hits yang pastinya ditunggu kehadirannya oleh para Army.

Sebagai seorang musisi, RM juga mendapatkan banyak inspirasi musik untuk mendukung pembuatan karya.

Lulusan Global Cyeber University ini ternyata memiliki beberapa lagu yang menjadi teman dalam kehidupannya sehari-hari.

Berikut 18 lagu yang masuk ke dalam playlist spotify milik Kim Namjoon yang bisa dijadikan rekomendasi untuk para ARMY.

Playlist Spotify Milik RM BTS

1. Perth : Bon Iver

2. Deja Vu : TWENTY88

3. Cleaning Out My Closet : Eminem

4. Rain : Razah

5. By Your Said : Sade

6. About You : XXYYXX

7. Baby Blue : King Krule

8. U-Rite : THEY

9. Really Love : D'Angelo

10. CPU : Raury, RZA

11. Flim : Apex Twin

12. One Mic : Nas

13. Karoke : DRAKE

14. PRBLMS : 6 LACK

15. 143 : Music Soulchild

16. My Funny Valentine : Chet Baker

17. High and Dry : Radiohead

18. I Love You : Lido

