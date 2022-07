Bisa Jadi Rekomendasi! Ini 20 Lagu Favorit V BTS dalam Drive Vlog Terbarunya



BTS-Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut 20 Lagu favorit V Bts yang ia dengarkan saat mengemudi dalam Vlog terbarunya yang berjudul 'Drive Vlog' yang diliris pada Sabtu (9/7) kemarin.

Grup Boyband BTS baru saja kemarin Sabtu (9/7) meliris video vlog individu para personil sampai Sabtu (20/8) dengan kegiatan para personil yang berbeda.

V BTS menjadi idol pertama yang membuat vlog tentang kehidupan pribadinya, serta vlog tersebut diberi judul 'Drive Vlog'.

(BACA JUGA:Pertamina Naikkan Harga BBM Non Subsidi di Seluruh Wilayah Indonesia, Berikut Daftar di Tiap Provinsi)

Dalam vlog terbaru V BTS tersebut diperlihatkan sang idol tengah mengemudi di sebuah mobil sambil diiringi beberapa lagu favoritnya.

Selain mengemudi, dalam vlog tersebut juga diperlihatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh V BTS, seperti bermain golf hingga membuat banjir dengan Dokter Gigi.

V BTS membuat janji dengan dokter gigi karena mematahkan gigi sebelumnya, sehingga ia mau tidak mau harus berobat ke dokter gigi.

(BACA JUGA:Buat yang Kelewatan, Kartu Prakerja Gelombang 36 Sudah Dibuka! Yuk, Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini)

Setelah itu, ia mengemudikan mobilnya sambil memakan beberapa camilan yang ada di mobilnya tersebut dan ia tunjukkan pada staffnya, seperti jagung.

Lalu ia kemudian menutup hari untuk vlog terbarunya dengan makan hidangan favoritnya, yakni nasi campur kerang.

Saat menyetir mobil tersebut, ia mendengarkan beberapa lagu yang menemaninya di dalam mobil agar suasana tidak bosan.

(BACA JUGA:Ternyata Ini Faktor Utama Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF U-19, Meski Tak Terkalahkan)

Setidaknya ada 20 lagu favorit yang ia dengarkan ketika menyetir tersebut, lalu lagu favorit apa sajakah yang didengarkan oleh V BTS tersebut.

1. Wave - Antonio Carlos Jobim

2. Wait a Minute! - Willow Smith

(BACA JUGA:Diklaim Bisa Sembuhkan Penyakit, Ini Rokok Sehat Tentrem Milik Mas Bechi Ponpes Shiddiqiyyah)

3. About Damn Time - Lizzo

4. Ghost- Justin Bieber

5. Uptown Funk - Jamie Cullum

(BACA JUGA:NCT'zen Mendadak Khawatir dengan Taeyong NCT, Ada Apa?)

6. The Cool Kid - Chris James

7. Good Mood - Adam Levine

8. Please Do Not Lean - Daniel Caesar

(BACA JUGA:Minimalis nan Elegan! Ini Harga dan Spesifikasi Xiaomi 12S Pro, Kamera Belakang Jadi Andalan)

9. Out of Time - The Weekends

10. Easy On Me - Adele

11. Bad Habits - Ed Sheeran

(BACA JUGA:3 Fakta Film Horor Incantation yang Wajib Kalian Ketahui, Bikin Nyali Makin Ciut!)

12. Easy - Tovye Sivan

13. It's Be a Long, Long Time - Bing Crosby

14. SWIM HOME - Cautious Clay

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Drama Korea Park Eun Bin Pemeran Extraordinary Attorney Woo, Nomor 4 Penampilan Terbaiknya!)

15. Sorry - Paolo Sandejas

16. Save Your Tears (Remix) - The Weeknd & Ariana Grande

17. A Sunday Kind Of Love - Etta James

(BACA JUGA:Sukses Besar! Ini Rahasia Dibalik Melejitnya Lagu Hello Future - NCT Dream)

18. A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum

19. Lover Again And Over Again - Switch

20. Dances for Harp and Orchestra, L. 103: 2. Danse Prof - Lavinia Meijer

(BACA JUGA:Cara Membuat 2 Akun WhatsApp dalam 1 HP, Gak Harus Beli Smartphone Baru!)

JI