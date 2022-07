Mau Tahu Lagu Favorit V BTS Belakangan Ini? Berikut Ini 5 Daftarnya



Postingan terbaru V BTS--instagram/@thv

JURNALIS INDONESIA - Army jenuh dengan rutinitas? Anda bisa coba dengarkan rekomendasi 5 Lagu Favorit V Bts berikut ini!

Dikutip dari laman Koreaboo, pria yang akrab disapa dengan sebutan Gucci Boy ini merupakan anggota BTS pertama yang merilis vlog solonya.

Ia membagikan kesehariannya lewat vlog mulai dari janji dengan dokter gigi hingga bermain golf.

Tak hanya itu, yang bernama asli Kim Tae-hyung ini juga secara terang-terangan mengatakan kepada ARMY soal kekhawatirannya terhadap album solonya.

Dalam kesempatan yang sama, V juga membagikan Daftar lagu-lagu favoritnya untuk mengemudi kepada ARMY.

Apa saja lagu-lagu favorit V Bts untuk mengemudi? Berikut daftarnya! ant

1. About Damn Time - Lizzo

About Damn Time merupakan salah satu dari deretan lagu favorit V untuk mengemudi.

2. Wave - Antonio Carlos Jobim

Menurut V, lagu 'Wave' bisa bantu membuat mood kembali tenang dan santai seperti bersantai di pantai.

3. Uptown Funk - Jamie Cullum

Lagu gubahan Bruno Mars yang dinyanyikan kembali oleh Jamie Cullum ini juga lagu favorit V yang sering ia nyanyikan ketika sedang menyetir.

4. Out of Time - The Weeknd

Lagu yang dirilis pada 5 April 2022 juga salah satu dari sekian banyak lagu andalan yang didengarkan V ketika ia sedang berkendara.

5. Easy on Me - Adele

Siapa yang tak tahu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Britania raya satu ini? Lagu Easy on Me juga salah satu pilihan V untuk didengarkan ketika sedang berkendara.

Itulah 5 lagu favorit V BTS yang ia dengarkan ketika mengemudi. Pastinya beberapa lagu di atas sudah familiar di telinga Anda.

JI