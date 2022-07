Profil Seo Hyun Jin Pemeran Film Drama Why Her? Lengkap Beserta Riwayat Hidupnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil dan Riwayat Hidup pemeran utama Why Her?, Seo Hyun Jin.

Why Her? merupakan Drama Korea yang mengangkat kisah seorang pengecara perempuan cerdas sekaligus ambisius yang tengah berusaha merebut kembali masa kejayaannya.

Sejak resmi diluncurkan perdana, drama Korea Why Her? pada Rabu, (29/6) lalu. Drakor tersebut menduduki peringkat teratas versi Nielsen Korea.

Selain alur cerita yang menarik, salah satu alasan mengapa Why Her? digemari karena lakon utamanya yakin Seo Hyun Jin yang terbukti apik menampilkan perannya sebagai Oh Soo Jae.

Berikut profil Seo Hyun Jin pemeran Film drama korea Why Her? beserta Fakta dan riwayatnya yang dapat kalian simak di bawah ini.

Seo Hyun Jin memulai debutnya pada tahun 2001 sebagai anggota girl grup Korea Selatan MILK Ketika grup tersebut bubar, dia pergi ke Universitas Wanita Dongduk dan belajar musikologi terapan.

Dia kemudian kembali ke dunia tarik suara sebagai solois dan berkontribusi pada banyak soundtrack dan single dan juga untuk manajemen pertamanya, SM Entertainment.

Pada tahun 2006, ia mengubah dirinya menjadi seorang aktris dengan berpartisipasi dalam drama The Sound of Music yang diikuti oleh serial drama Hwang Jin Yi di mana ia sebagai peran pembantu.

Peran utama pertamanya datang dalam serial drama sejarah The Duo (2011), diikuti oleh proyek berikutnya, The King's Daughter, Soo Baek Hyang (2013) dan The Three Musketeers (2014).

Karier aktingnya diperkuat oleh penampilannya yang apik dalam serial drama Let's Eat 2 (2015) dan Another Miss Oh (2016).

Selain membintangi serial drama, ia juga dikenal karena aktingnya di beberapa film seperti Because I Love You (2017) dan Family (2016).

Profil

Nama Asli: Seo Hyun Jin.

Nama Panggung: Seo Hyun Jin.

Nama Panggilan: Hyun Jin .

Tanggal Lahir: 27 Februari 1985.

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan.

Zodiak: Pisces.

Kebangsaan: Korea Selatan.

Tinggi: 167 cm (5'4").

Golongan Darah: B

Agama: Katolik Roma

Profesi: Aktris, Penyanyi.

Pendidikan: SMA Apgujeong, Universitas Wanita Dongduk (Musikologi Terapan).

Hobi: Membaca, merajut, bepergian, belajar bahasa asing, menonton drama, dan merangkai bunga.

Fakta

1. Hyun Jin mengungkapkan bahwa karakter yang paling disukainya adalah Baek Soo Ji dalam serial TV Let's Eat 2 (2015).

2. Netizen Korea menobatkannya sebagai Ratu Komedi Romantis.

3. Dia sangat suka tinggal di rumah.

4. MBTI-nya adalah INFP.

5. Dia berteman baik dengan sesama aktris Jeon Hye Jin dan bahkan pergi bepergian ke Antartika bersama.

6. Nama baptisnya adalah Gabriela.

7. Hyun Jin jarang menggunakan media sosial.

8. Selain akting dan menyanyi, dia juga jago menari.

10. Tipe idealnya adalah tipe pria yang manis dan berhati hangat.

JI