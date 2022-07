TXT Kolaborasi dengan Iann Dior Rilis Lagu Bertajuk 'Valle of Lies', Berikut Jadwalnya



JURNALIS INDONESIA - Txt baru saja mengeluarkan cuplikan Kolaborasi baru mereka bersama salah satu rapper Amerika, Ian Dior bertajuk Valle Of Lies yang dirilis pada tanggal 11 Juli waktu setempat.

Dilansir melalui laman Soompi pada Senin (11/7), kolaborasi ini menandakan kedua seniman ini yang mewakili era musik saat ini yang begitu berkembang pesat. Banyak sekali idol K-pop yang saat ini sedang berkolaborasi dengan musisi Amerika Serikat.

Salah satu kolaborasi terbaru adalah Charlie Puth yang menggandeng salah satu personil Bts, yaitu Jungkook dengan mengeluarkan lagu bertajuk Left and Right.

Sebelumnya, TXT telah mengeluarkan album terbaru dengan tajuk Minisode 2: Thursday's Child yang dapat masuk ke dalam Billboard 200 terlama selama tujuh minggu.

Sedangkan Iann Dior mampu mencapai puncak Billboard's Hot 100 dengan lagunya yang bertajuk Mood bersama dengan salah satu rapper Amerika, 24kGoldn pada tahun 2020.

Rencananya Valle of Lies ini akan dirilis pada tanggal 22 Juli pukul 12 pagi KST melalui situs streaming yang dapat penggemar nikmati.

Album Minisode 2: Thursday's Child ini sebelumnya telah dirilis oleh grup yang dinaungi oleh BigHit Entertainment bersama Republic Records pada tanggal 2 Mei 2022.

Album ini memiliki konsep yang berbeda dari sebelumnya, karena TXT membawakan tema yang lebih intens dan gelap untuk album barunya ini.

Minisode 2: Thursday's Child ini berisikan lima lagu termasuk tembang utama yaitu Good Boy Gone Bad yang dirilis pada 9 Mei 2022 lalu dan telah ditonton sekitar 39 juta penayangan.

Lagu lainnya yang terdapat dalam album ini antara lain, Opening Sequence, Trust Fund Baby, Lonely Boy (The Tattoo on My Ring Finger), Thursday's Child Has Far To Go.

