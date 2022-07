Mantan Personil KARA, Nicole Resmi Bergabung dengan Agensi Baru dan Tanda Tangani Kontrak Eksklusif

Tangkapan layar Nicole mantan anggota [email protected]_jung-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Salah satu mantan anggota Kara, Nicole resmi bergabung dengan Agensi Baru pada 11 Juli, hal ini diumumkan oleh Jwk Entertainment.

Selaku agensi baru dari Nicole, JWK Entertainment memberi pengumuman bahwa penyanyi yang lahir di Glendale, California, Amerika Serikat ini telah menandatangani kontrak ekslusif.

"Nicole baru-baru ini menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi kami. Kami tidak akan tanggung-tanggung dalam mendukung promosi aktif Nicole di dalam negeri," ujar JWK Entertainment.

Sebelumnya, Nicole dan anggota KARA lainnya telah berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-15 dan DSP Media selaku mantan agensi mereka mengkonfirmasi sebuah pembicaraan.

Pembicaraan tersebut mengenai proyek terbaru mereka untuk bersatu kembali dalam rangka merayakan ulang tahun ke-15 mereka yang dikemas secara spesial.

JWK Entertainment sendiri telah memberi bocoran bahwa Nicole bersiap untuk melakoni berbagai kegiatan menjelang debutnya pada tahun 2022 ini.

KARA sendiri telah dibentuk pada tahun 2007 yang beranggotakan Gyuri, Seungyeon, Hara, Youngji, Nicole, dan Jiyoung di bawah naungan DSP Media.

Grup yang dinaungi oleh DSP Media ini mengeluarkan album studio pertama dengan tajuk The First Blooming dan sebuah single berjudul Break It dengan menampilkan citra para wanita kuat.

Selang satu tahun, salah satu anggota KARA, Kiim Sung-hee meninggalkan grup karena tekanan orang tua, kemudian Goo Hara dan Kang Jiyoung masuk ke dalam grup.

Sedangkan Jihyoung meninggalkan group pada tahun 2014, grup ini sendiri menyatakan bubar pada tahun 2016 setelah banyak ditinggal oleh anggotanya.

