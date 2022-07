Bocoran One Piece Final Saga! Pertarungan Shanks dan Kurohige Segera Tiba, Begini Nasib Luffy



Tangkapan layar Akagami no Shanks di trailer One Piece Red-ONE PIECE公式YouTubeチャンネル-Youtube ONE PIECE公式YouTubeチャンネル

JURNALIS INDONESIA - Bocoran One Piece Final Saga, akan terjadi pertarungan besar antara Yonko Shanks dan Kurohige.

Setelah Eiichiro Oda mengumumkan hiatus untuk mengarap serial manga One Piece, berbagai pertanyaan pun muncul di benak fans.

Alasan utama dari jedannya manga yang memiliki banyak penggemar tersebut adalah, untuk fokus mengarap final saga.

Pada final saga tersebut akan menujukan perjalanan dan kumpulan dari berbagai arc dalam cerita One Piece.

Namun sebelum hal itu resmi dirillis, Eiichiro Oda selaku pembuat manga One Piece telah merilis Road to Laugh Tale volume 2 pada awal bulan Juli lalu.

Untuk mengisi kekosongan dari hiatusnya manga One Piece, hal tersebut dirillis oleh Eiichiro Oda.

Didalamnya mengungkap beberapa misteri yang selama ini belum diketahui oleh fans, salah satunya adalah pengambaran karakter dari Yamato.

Dimana mengalami beberapa perubahan sebelum sampai seperti saat ini, Yamato sendiri merupakan anak salah satu Yonko Kaido.

Namun ia berpihak kepada Luffy karena terinsipirasi oleh Kozuki Oden, dan sempat bertemu dengan kakak dari kapten bajak laut Topi Jerami itu.

Dalam pertemuannya dengan Portgas D Ace, ia banyak mendengar cerita tentang Luffy sehingga hasrat dan keinginan untuk berjumpa tinggi.

Sampai pada arc Wano Kuni saat aliansi bajak laut Topi Jerami berusaha menumbangkan Kaido keinginan tersebut berhasil terwujud dan bertemu dengan idolannya.

Selain itu dalam Road to Laugh Tale ini menyimpan misteri besar, terutama dari pemilihan gambar sampul yang terlihat Shanks dan Kurohige.

Mengingat dalam setiap pembuatan volume atau chapter dalam manga One Piece Eiichiro Oda selalu memberikan kejutan dengan kerterkaitan setiap detail dari karyanya.

Dilansir dari kanal Youtube Tamagon Park, bisa jadi pemilihan sambul Road to Laugh Tale ini akan ada pertempuran besar dari dua Yonko tersebut dalam waktu dekat.

Pertarungan tersebut bisa di dalam One Piece film Red atau mungkin final saga, sehingga ini bisa menjadi sedikit bocoran tentang bagaimana kelanjutan ceritanya.

Dalam final saga ini juga akan mengungkap beberapa misteri dari dunia One Piece yang sampai saat ini masih belum terpecahkan.

Antara lain apa yang terjadi saat abad kekosongan, siapa sosok dari Im sama, dimana letak dari senjata teerbesar yang bisa mengancam dunia.

Sangat menarik memang untuk menunggu bagaimana kelanjutan dari perjalanan Luffy dan kawan-kawan, serta rillis dari final saga One Piece.

