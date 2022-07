Link Nonton Film Girl In The Picture Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Girl In The Picture dengan subtitle Indonesia dan Sinopsis yang dapat kalian akses di bawah ini.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix seperti tidak ada habisnya menghibur penggemar dengan berbagai film yang baru saja dirilisnya bertajuk Girl In The Picture pada Rabu, (6/7) lalu.

Mengusung tema Kriminal Dokumenter, film ini di bawah arahan sutradara Skye Borgman dengan total durasi 1 jam 42 menit.

Girl In The Picture adalah film dokumenter yang mengisahkan kematian misterius dari perempuan yang ditemukan sekarat dan akhirnya meninggal di pinggir jalan.

Adapun bintang yang memerankan Girl In The Picture antara lain Dana Mackin, Robert Christopher Smith, Natalie De Vincentiis, Sarah French, Meg Schimelpfenig dan Mark Chinnery.

Simak sinopsis dan link nonton film dokumenter Girl In The Picture dengan subtitle Indonesia di sini.

The Girl in the Picture berfokus pada Tonya Hughes, seorang wanita yang meninggalkan seorang putra dan seorang pria yang mengaku sebagai suaminya setelah tubuhnya ditemukan di pinggir jalan di Oklahoma pada tahun 1990.

Namun ketika polisi mulai membongkar misteri tersebut, hal itu segera terungkap seperti mimpi buruk ketika mereka memberi tahu ibu Tonya tentang kematiannya dan dia mengungkapkan putrinya telah meninggal di masa kecil.

Dengan identitas Tonya yang diragukan, polisi kemudian mencurigai suami Tonya yang lebih tua, Clarence, dan akibatnya, putranya Michael dilaporkan ditempatkan di panti asuhan setelah kematian ibunya.

Segera hal-hal dengan cepat menegang dari mengerikan menjadi benar-benar aneh ketika orang tua angkat Michael berkeinginan untuk mengadopsi dia, Namun Clarence mempertahankan untuk hak asuh itu sampai ternyata ia sebenarnya bukanlah ayah biologis dari anak itu.

Setelah kehilangan hak asuh, Clarence menculik Michael suatu hari dari sekolah dan pasangan itu menghilang dan selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Michael. Namun, ini hanyalah awal dari cerita.

Polisi segera mengetahui bahwa Tonya sebenarnya adalah Sharon Marshall, seorang gadis yang di masa sekolahnya adalah siswa yang populer dan cerdas yang kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar teknik kedirgantaraan di Institut Teknologi Georgia.

Namun, Sharon menyembunyikan rahasia kelam karena di rumah dia dianiaya oleh ayah tirinya, Franklin Floyd yang bisa Anda tebak, sebenarnya adalah Clarence. Polisi akhirnya mengetahui bahwa Franklin adalah penjahat yang dihukum dan telah buron sejak tahun 1970-an karena penculikan dan pelecehan seorang anak kecil - Suzanne Marie Sevakis, nama lahir yang diberikan kepada Sharon/Tonya.

Ketika Sharon mengandung bayi laki-laki lain, Franklin memindahkan mereka ke Florida, di mana mereka tinggal dengan nama samaran, Tonya dan Clarence. Setelah melahirkan putranya, Michael, Sharon terpaksa bekerja sebagai penari eksotis untuk menafkahi dirinya dan Franklin.

Pada tahun 1989, pasangan itu menikah selama perjalanan ke New Orleans dan tidak lama setelah Sharon (atau Tonya begitu dia dikenal saat itu) melahirkan seorang putri yang dia adopsi. Tapi menikahi putri tirinya sendiri bukanlah kesalahan terbesar Franklin, jauh dari itu. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Tonya kemudian ditemukan sekarat di pinggir jalan, menderita cedera kepala yang menurut polisi tidak mungkin berasal dari kecelakaan lalu lintas.

Silakan menonton Girl In The Picture dengan subtitle bahasa Indonesia di Netflix, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

Bagi pengguna baru, Netflix menawarkan free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari.

https://www.netflix.com/id-en/title/81212487

Berikut adalah cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

4. Klik continue atau selanjutnya.

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik "Start Membership" atau "Mulai Berlangganan".

8. Pelanggan bisa mulai menonton film atau serial favorit.

JI