Film Netflix Girl In The Picture Berdasarkan Kisah Nyata? di Sini Semua Pertanyaan Kalian akan Dijawab!

JURNALIS INDONESIA - Berikut semua pertanyaan tentang Film Dokumenter Girl In The Picture akan dijawab, simak penjelasannya di sini.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix seperti tidak ada habisnya menghibur penggemar dengan berbagai film yang baru saja dirilisnya bertajuk Girl In The Picture pada Rabu, (6/7) lalu.

The Girl in the Picture merupakan kisah kematian misterius dari perempuan yang ditemukan sekarat dan akhirnya meninggal di pinggir jalan. Namun yang jelas hal tersebut bukan akibat dari kecelakaan tabrak lari.

Setelah polisi mengidentifikasi kematian Tonya Hughes perempuan berusia 20 tahun itu, segera terkuak kebenaran kisah yang menghantui tentang identitas palsu, pelecehan, penculikan dan pembunuhan.

Tapi apa sebenarnya yang terjadi pada Tonya Hughes? Siapa Sharon Marshall? Dan bagaimana dia bisa mati di pinggir jalan? Berikut adalah semua pertanyaan Anda tentang The Girl in the Picture segera terjawab.

Apa Kisah dari Film Dokumenter Girl In The Picture?

The Girl in the Picture berfokus pada Tonya Hughes, seorang wanita yang meninggalkan seorang putra dan seorang pria yang mengaku sebagai suaminya setelah tubuhnya ditemukan di pinggir jalan di Oklahoma pada tahun 1990.

Namun ketika polisi mulai membongkar misteri tersebut, hal itu segera terungkap seperti mimpi buruk ketika mereka memberi tahu ibu Tonya tentang kematiannya dan dia mengungkapkan putrinya telah meninggal di masa kecil.

Dengan identitas Tonya yang diragukan, polisi kemudian mencurigai suami Tonya yang lebih tua, Clarence, dan akibatnya, putranya Michael dilaporkan ditempatkan di panti asuhan setelah kematian ibunya.

Segera hal-hal dengan cepat menegang dari mengerikan menjadi benar-benar aneh ketika orang tua angkat Michael berkeinginan untuk mengadopsi dia, Namun Clarence mempertahankan untuk hak asuh itu sampai ternyata ia sebenarnya bukanlah ayah biologis dari anak itu.

Setelah kehilangan hak asuh, Clarence menculik Michael suatu hari dari sekolah dan pasangan itu menghilang dan selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Michael. Namun, ini hanyalah awal dari cerita.

Polisi segera mengetahui bahwa Tonya sebenarnya adalah Sharon Marshall, seorang gadis yang di masa sekolahnya adalah siswa yang populer dan cerdas yang kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar teknik kedirgantaraan di Institut Teknologi Georgia.

Namun, Sharon menyembunyikan rahasia kelam karena di rumah dia dianiaya oleh ayah tirinya, Franklin Floyd yang bisa Anda tebak, sebenarnya adalah Clarence. Polisi akhirnya mengetahui bahwa Franklin adalah penjahat yang dihukum dan telah buron sejak tahun 1970-an karena penculikan dan pelecehan seorang anak kecil - Suzanne Marie Sevakis, nama lahir yang diberikan kepada Sharon/Tonya.

Ketika Sharon mengandung bayi laki-laki lain, Franklin memindahkan mereka ke Florida, di mana mereka tinggal dengan nama samaran, Tonya dan Clarence. Setelah melahirkan putranya, Michael, Sharon terpaksa bekerja sebagai penari eksotis untuk menafkahi dirinya dan Franklin.

Pada tahun 1989, pasangan itu menikah selama perjalanan ke New Orleans dan tidak lama setelah Sharon (atau Tonya begitu dia dikenal saat itu) melahirkan seorang putri yang dia adopsi. Tapi menikahi putri tirinya sendiri bukanlah kesalahan terbesar Franklin, jauh dari itu. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Tonya kemudian ditemukan sekarat di pinggir jalan, menderita cedera kepala yang menurut polisi tidak mungkin berasal dari kecelakaan lalu lintas.

Apakah Michael dari The Girl in the Picture Akhirnya Ditemukan?

Setelah kematian Tonya, Michael yang berusia dua tahun ditempatkan di panti asuhan bersama Earnest dan Merle Bean di Choctaw, Oklahoma. Dia tinggal bersama pasangan itu selama empat tahun di mana Franklin (atau Clarence begitu dia menyebut dirinya saat itu) mencoba untuk mendapatkannya kembali pada beberapa kesempatan.

Akhirnya Earnest dan Merle memutuskan untuk mengadopsi Michael tetapi, selama proses tersebut, tes DNA segera mengungkapkan bahwa dia bukan ayah biologis Michael, sehingga dia tidak memiliki hak secara hukum.

Namun, Franklin tidak akan membiarkan anak itu pergi dengan mudah, dan pada 12 September 1994 dia menyerbu ke sekolah Michael dan menculiknya setelah menahan kepala sekolah James Davis di bawah todongan senjata dan melarikan diri bersama mereka berdua dengan kendaraan kepala sekolah. Kepala sekolah itu kemudian ditemukan sedang tak berdaya dengan borgol yangmdirekatkan ke pohon di pinggir jalan dan diselamatkan oleh polisi.

Sayangnya, Michael belum terlihat.

Sementara menunggu hukuman mati atas pembunuhan Cheryl Commesso pada tahun 1989, Franklin mengaku menembak dan membunuh Michael tak lama setelah menculiknya. Dia bahkan memberi FBI lokasi di mana dia menguburkan tubuh Michael, tetapi setelah tiga hari pencarian, polisi tidak dapat menemukan jasad Michael, yang berarti kasus ini masih dianggap belum terpecahkan.

Tapi apakah Franklin mengatakan kisah yang sebenarnya? Atau apakah dia berbohong dan dengan keajaiban Michael masih hidup di suatu tempat?

Hanya Franklin yang tahu kebenarannya.

Di mana Franklin Floyd sekarang?

Meskipun Franklin tidak menjadi tersangka atas kematian Tonya, saat ini dia tengah menanggung hukuman mati setelah mengaku menembak dan membunuh Michael dalam sebuah wawancara dengan FBI pada tahun 2015. Namun, tidak ada tanda-tanda dari keberadaan jasad maupun kehidupan Michael yang pernah ditemukan.

Pada tahun 2002 Franklin juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan rekan kerja Sharon, Cheryl Commesso, yang hilang pada tahun 1989 dan jasadnya yang ditemukan di pinggir jalan pada tahun 1995. Hingga saat ini belum ada ada tanggal eksekusi yang ditetapkan untuk Franklin.

Siapakah Gadis dalam Gambar tersebut?

Mungkin dalam bayangan Anda saat melihat foto pada poster film seolah tampak hubungan baik antara seorang ayah dan putrinya.

Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda segera menyadari bahwa sebuah gambar dapat mengungkapkan seribu kata.

Pada penyelidikan lebih dekat, raut wajah Sharon Marshall jauh dari anak bahagia yang seharusnya dia miliki pada usia itu, dan malah mengisyaratkan rahasia mengerikan yang terpaksa ia simpan sendir.

Apakah The Girl in the Picture berdasarkan Kisah Nyata?

Ya, karena ini sepenuhnya merupakan film dokumenter kejahatan sejati dan bukan adaptasi drama TV, keseluruhan ceritanya dapat dipastikan benar.

