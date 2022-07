Saingi DP, Serial Netflix Squid Game Raih Banyak Nominasi di Blue Dragon Series Awards 2022



Drama Korea 'Squid Game'-Instagram @netflixkr-

JURNALIS INDONESIA - Squid Game banyak mendapatkan nominasi pada ajang penghargaan Blue Dragon Series Awards (BSA) 2022.

Blue Dragon Series Awards (BSA) 2022 secara resmi talah mengumumkan para finalis dalam ajang penghargaan yang akan dijadwalkan pada 19 Juli pukul 7 malam KST di Paradise City di Incheon.

Penghargaan ini tentunya berbeda dengan penghargaan yang lainnya.

Blue Dragon Series bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada industri hiburan korea terutama untuk drama dan variety show yang berkembang melalui berbagai platform streaming, seperti Disney++, seezn, Apple Tv++, Netflix, WATCHA, wavve, Kakao TV, Coupang Play, dan TVING .

Pada penghargaan kali ini, pihak penyelenggara akan memberikan penghargaan kepada 12 kategori.

Kategorinya adalah Film Terbaik, Pemeran Utama Pria dan Wanita, Aktor Pendukung Pria dan Wanita, Penghargaan Pendatang Baru Pria dan Wanita Tahun Ini, Penghargaan Film Terbaik, Penghargaan Penghibur Pria dan Wanita, Penghargaan Artis Baru Pria dan Wanita, dan Penghargaan Bintang Populer.

Menariknya, konten yang dirilis dan ditayangkan di Netflix mendapat nominasi terbanyak di Blue Dragon Series Awards 2022.

Squid Game, yang dibintangi oleh Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Jung Ho Yeon, Wi Ha Joon, dan banyak lagi, mendapatkan nominasi untuk lima kategori.

Yaitu Nominasi Best Drama, Best aktor, best supporting aktor, best suppoerting actress, best new actress

Selain itu, serial Blockbuster yang disutradarai oleh Hwang Dong Hyuk juga mendapatkan beberapa nominasi.

Serial blockbuster mendapat nomisnasi untuk Film Terbaik, Aktor Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, dan Aktris Pendatang Baru Terbaik.

Sementara itu, konten Netflix lainnya yang juga mendapat banyak nominasi adalah "DP", yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Goo Kyo Hwan.

Mendapatkan nominasi untuk Film Terbaik, Aktor Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, dan Aktor Pendatang Baru Terbaik.

Di sisi lain, "Snl Korea" juga mendapatkan nominasi pada kategori hiburan dengan empat nominasi.

Acara komedi dan variety show ini dipilih untuk memperebutkan Best Picture, Male Entertainer, dan Male and Female New Artist Award.

JI