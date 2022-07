Link Nonton Film Drama Link: Eat, Love, Kill Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton Film Drama Korea Link: Eat, Love, Kill dengan subtitle Indonesia lengkap beserta sinopsisnya di sini.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan kembali menghadirkan drama korea romantis teranyarnya bertajuk Link: Eat, Love, Kill resmi tayang perdana pada Senin, (6/6) lalu.

Dibawah arahan sutradara kenamaan Hong Jong Chan yang turut membidani drakor terbaik seperti Juvenile Justice (2022), Her Private Live (2019) dan The Most Beautiful Goodbye (2017).

Link: Eat, Love, Kill dilepas sebanyak 16 episode dengan total durasi rerata 70 menit dan menggeser jadwal tayang drakor sebelumnya Woori The Virgin yang tampil tiap hari Senin dan Selasa.

Adapun bintang yang melakoni peran utama dalam drama tersebut antara lain Yeo Jin-goo (Eun Gye Hoon) dan Moon Ga-young (Noh Da Hyun).

Simak sinopsis beserta link nonton film Link: Eat, Love, Kill yang dapat kalian akses di bawah ini.

Eun Kye Hoon kehilangan saudara kembarnya 20 tahun yang lalu. Dia mendirikan sebuah restoran untuk menemukan saudaranya. Suatu kali, dia merasa terhubung dengan No Da Hyun (Moon Ga Young) dan mereka berbagi perasaan.

Insiden tersebut mendorong juru masak untuk menggali masa lalunya dan mencari tahu misteri seputar hilangnya saudara kembarnya.

Gye-hoon kemudian meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke rumah. Tanpa diduga, ia jatuh cinta dengan seorang wanita misterius yang menyimpan rahasia bernama Da-hyun (diperankan oleh Mun).

No Da Hyun adalah seorang wanita yang tidak beruntung dalam hidup. Gye-hoon menyadari bahwa dia bisa merasakan emosi yang sama dengan Da-hyun, seperti bagaimana dia bisa merasakan telepati dan berbagi emosi dengan saudara kembarnya di masa lalu.

Dihadapkan dengan naksir Da-hyun dan keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi pada saudara kembarnya, Gye-hoon akan menghadapi keraguan dalam perjalanannya untuk menemukan kebenaran di balik kemampuan uniknya dan wanita yang dicintainya.

Silakan menonton Link:Eat, Love, Kill dengan subtitle bahasa Indonesia di Disney++ Hotstar, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

https://www.hotstar.com/id/tv/link-eat-love-kill/1260104287

Anda juga dapat langsung melakukan langganan melalui website Disney+ Hotstar, dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui kartu kredit, minimarket, virtual account, atau e-wallet. Berikut ini cara berlangganan Disney+ Hotstar melalui situs Disney.

-Kunjungi situs resmi Disney+ Hotstar di link berikut https://www.hotstar.com/id

- Buat akun baru klik tombol 'Masuk' yang terletak di pojok kanan atas layar

- Masukkan nomor ponsel yang ingin didaftarkan dan lanjutkan dengan melengkapi data diri Disney+ akan mengirimkan kode OTP melalui SMS pada nomor yang telah didaftarkan

- Ketik nomor OTP yang telah dikirimkan melalui SMS

- Klik menu 'Berlangganan/Subscribe' di sebelah kanan atas Pilih paket yang diinginkan

- Pilih salah satu metode pembayaran dapat melalui kartu kredit, minimarket, virtual account, atau e-wallet Selesai, kini Anda dapat menikmati berbagai film menarik dari Disney+ Hotstar.

