3 Film BTS yang Akan Hadir di Disney+, Begini Bocoran Alur Ceritanya



Foto Personil [email protected]_bighit-Twitter

JURNALIS INDONESIA - Ini 3 Film Bts yang bisa ditonton langsung di aplikasi streaming Disney++. Boy band asal Korea Selatan, baru-baru ini mengabarkan bahwa mereka akan merilis 3 Film di Disney++.

Ketiga film tersebut yakni BTS: Permission To Dance On Stage - LA, In The Soop: Friendcation, dan BTS Monuments: Beyond the Star.

Film tersebut merupakan perjalanan video yang menggambarkan konser dan juga kehidupan sehari-sehari idola para ARMY.

(BACA JUGA:Ini 18 Lagu Kesukaan RM sang Mr President BTS, Cocok Dijadikan Rekomendasi Musik untuk ARMY)

Seperti BTS: Permission to Dance On Stage - LA akan menampilkan konser BTS di SoFi Stadium Los Angeles yang terjadi pada November 2021.

Selanjutnya, "In the Soop: Friendcation" merupakan sebuah acara yang menunjukan cerita jalan-jalan V BTS dengan aktor drama Itaewon Class" Park Seo Jun dan Choi Woo Shik.

Terakhir, BTS Monuments: Beyond the Star ialah sebuah serial dokumenter yang menunjukan perjalanan BTS mulai dari debut pada tahun 2013 hingga menjadi ikon K-Pop seperti sekarang.

(BACA JUGA:Tak Butuh Waktu Lama, BTS Island: In the Seom Sukses Menarik Perhatian Publik)

Pihak Hybe selaku agensi dari BTS mengatakan, ini akan menjadi kali pertama bekerja sama dengan Disney+.

Nantinya, Disney juga akan merilis beberapa program yang menampilkan BTS dan para artis dibawah naungan Hybe.

Dengan kehadiran 3 film ini, dapat menjadi hiburan untuk ARMY setelah BTS mengabarkan bahwa mereka akan hiatus.

(BACA JUGA:Kejutan buat ARMY! Google Rilis BTS x Street Galleries, Begini Cara Pakainya)

Tentunya dengan hiatusnya BTS membuat boy band tersebut tak akan membuat konten bersama dalam waktu tertentu.

JI