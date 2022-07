Profil Moon Ga Young Pemeran Film Drama Link: Eat, Love, Kill, Lengkap Dari Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Moon Ga Young pemeran Film drama Link: Eat, Love, Kill.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan TvN kembali menghadirkan Drama Korea romantis teranyarnya bertajuk Link: Eat, Love, Kill resmi tayang perdana pada Senin, (6/6) lalu.

Link: Eat, Love, Kill Sebuah drama misteri fantasi tentang seorang pria dan wanita yang berbagi keadaan emosional yang sama.



Moon Ga Young perempuan jelita kelahiran Karlsruhe, Jerman itu tampil memukau dengan perannya sebagai Noh Da Hyun yang yang menjalin asmara dengan lawan mainnya Eun Gye Hoon (Yeo Jin Goo).

Simak profil, fakta dan riwayat hidup Moon Ga Young yang telah dirangkumkan oleh tim Jurnalis Indonesia di bawah ini.

Moon Ka-young atau juga dikenal Mun Ga-young/Ka-young. Ia bersekolah di Pungmoon Girls' High School dan kemudian lulus dari Universitas Sungkyunkwan, juga disebut SKKU.

Moon Ga-young adalah seorang aktris profesional. Dia mulai dikena sat tampil dalam acara televisi seperti Heartstrings, EXO Next Door, The Merchant: Gaekju 2015, Mirror of the Witch, Don't Dare to Dream, Tempted, Welcome to Waikiki 2, dan True Beauty di antara banyak lainnya.

Aktris muda ini memulai karir aktingnya pada tahun 2006. Dia memulai sebagai aktris cilik yang berperan dalam film dan televisi. Kemudian pada tahun 2014, ia memainkan peran utama pertamanya sebagai karakter utama dalam drama Mimi. Ini adalah drama misteri romantis saat ia masih remaja.

Kemudian pada April 2015, aktris muda ini memerankan tokoh protagonis wanita dalam web drama, EXO Next Door. Drama ini tayang di Naver TV Cast. Selain itu, ia memainkan peran pendukung dalam serial TV hit Don't Dare to Dream dan Live Up to Your Name masing-masing pada tahun 2016 dan 2017.

Pada tahun 2017, ia juga membintangi drama spesial Waltzing Alone yang berperan sebagai Kim Min-Sun. Kemudian di tahun 2018, aktris muda tersebut membintangi drama percintaan Tempted. Drama ini didasarkan pada novel Prancis abad ke-18 Les Liaisons. Berkat penampilannya itu ia memperoleh 'Penghargaan Keunggulan untuk Aktris Terbaik' di MBC Drama Awards.

PROFIL

Nama: Moon Ga-young

Nama Panggilan: Moon

Tanggal Kelahiran: 10 Juli 1996

Tempat Lahir: Karlsruhe, Jerman

Usia (2022): 25 tahun

Zodiak: Cancer

Kewarganegaraan: Korea Selatan

Agama: Kristen Protestan

Hobi:Membaca dan Menonton Film

Tahun Aktif: 2006 hingga kini

Twitter: @schonheit1

Instagram: m_kayoung

FAKTA

- Keluarganya pindah kembali ke Korea ketika Ga Young duduk di kelas 3 SD.

- Dia bisa berbicara 3 bahasa: Korea, Jerman, dan Inggris.

- Dia adalah seorang ENTJ.

- Dia adalah kutu buku yang membenci aritmatika.

- Dia lebih suka memainkan bagian yang sesuai dengan usianya.

- Dia berbicara bahasa Jerman dengan cukup baik.

- Pizza dan cokelat adalah dua makanan favoritnya.

- Aroma favoritnya adalah aroma kayu dan aroma unisex.

- Membaca dan bermain Overwatch adalah dua hiburan favoritnya.

- Ponselnya masih disetel ke bahasa Jerman karena lebih nyaman baginya dan membantunya mengingat banyak hal.

- Moon Gayoung alumni Acting and Arts Department di Sungkyunkwan University.

- Dia memiliki 3 anak anjing bernama Pang-i, Tike, dan Hella.

- Karena pengaruh orang tuanya, dia belajar banyak hal ketika dia masih kecil, termasuk piano, biola, cello, seruling, berkuda, golf, skin scuba, dan balet.

- Dia sangat dekat dengan Kim Namjoo Apink.

- Dia berteman dengan aktris Yang Hyeji.

- Dia menganggap dirinya seorang feminis.

- Dia dikatakan mirip dengan Jo Boah, Kim Heesun, Jang Nara, Joy Red Velvet, Jung Chaeyeon DIA, dan Kim Lip LOONA.

- Dia menyukai cokelat Kinder.

