Kabar Baik untuk ONCE! Seluruh Anggota TWICE Jalin Perpanjangan Kontrak dengan JYP Entertainment

"Menjelang berakhirnya kontrak eksklusif mereka musim gugur ini, semua anggota TWICE telah menyelesaikan pembaruan kontrak mereka," ujar agensi.

Pelantun lagu FANCY ini memperpanjang kontraknya karena mendapat banyak dukungan serta memiliki potensi untuk membangun JYP Entertainment.

"TWICE, yang memainkan peran penting dalam membangun status JYP, dan JYP, yang menjadi sumber dukungan yang dapat diandalkan untuk TWICE yang tumbuh menjadi girl grup K-pop yang representatif, setuju berdasarkan kepercayaan ini untuk memperbarui kontrak dengan percaya diri dalam waktu yang lebih baik," lanjut JYP Entertainment.

Pembaruan kontrak yang dilakukan oleh Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu ini membuktikan kesetiaan mereka terhadap pihak agensi yang menaunginya selam ini.

Terhitung semenjak mereka melakukan debut sekitar tujuh tahun lalu, pelantun lagu Whats is Love ini telah menorehkan banyak penghargaan dan dapat menjual lebih dari 10 juta album.

TWICE melakukan debut dengan mengeluarkan sebuah album yang bertajuk The Story Begins dengan single andalan mereka bertajuk Like Ooh-Aah pada 19 Oktober 2015 lalu.

Saat ini, TWICE sedang melakukan tur dunia keempat mereka yang bertajuk TWICE 4TH WORLD TOUR III. Konser ini mendapatkan atensi dari penggemar karena dapat mengadakan tur di Tokyo Dome, Jepang setelah beberapa tahun pandemi.

Sebelumnya, pada bulan Juni, salah satu anggota yaitu Nayeon berhasil melakukan debut solonya dengan merilis mini albumnya yang berjudul IM NAYEON dan berhasil mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard.

