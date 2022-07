Profil Yeo Jin Goo Pemeran Film Drama Link: Eat, Love, Kill, Lengkap Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Yeo Jin Goo pemeran film drama Link: Eat, Love, Kill.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan Tvn kembali menghadirkan Drama Korea romantis teranyarnya bertajuk Link: Eat, Love, Kill resmi tayang perdana pada Senin, (6/6) lalu.

Link: Eat, Love, Kill Sebuah drama misteri fantasi tentang seorang pria dan wanita yang berbagi keadaan emosional yang sama.

Yeo Jin Goo lelaki tampan kelahiran Seoul, Korea itu tampil memukau dengan perannya sebagai Eun Gye Hoon yang yang menjalin asmara dengan lawan mainnya Noh Da Hyun (Moon Ga Young).

Simak profil, fakta dan riwayat hidup Yeo Jin Goo yang telah dirangkumkan oleh tim Jurnalis Indonesia di bawah ini.

Sejak kecil, Yeo Jin Goo selalu memiliki minat dalam dunia akting. Orang tuanya sangat mendukung mimpinya dan memasukkannya ke kelas akting.

Dia akhirnya menjalani debutnya pada tahun 2005 dengan film Sad Movie. Untuk beberapa tahun ke depan, aktor cilik ini mendapatkan lebih banyak peran dalam film dan serial TV.

Dia kebanyakan mendapat peran versi karakter yang lebih muda, seperti dalam A Frozen Flower (2008) dan Giant (2010).

Jin Goo mulai mendapatkan pengakuan pada tahun 2012. Selama waktu itu, ia membintangi drama seri drama hit Moon Embracing the Sun.

Di tahun yang sama, ia juga mendapat peran dalam drama Missing You. Penampilannya di kedua seri membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Muda Terbaik di MBC Drama Awards.

Pria asal Seoul ini semakin membuktikan bakat aktingnya yang luar biasa pada tahun berikutnya. Dia membintangi film 2013 Hwayi: A Monster Boy.

Penampilannya sebagai karakter utama dipuji secara luas. Dia juga memenangkan beberapa penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik, termasuk di Blue Dragon Film Awards yang bergengsi.

Jin Goo akan terus membintangi lebih banyak film dan serial terkenal. Beberapa penampilannya yang paling terkenal dapat ditemukan dalam drama dan film The Long Way Home (2015), The Royal Gambler (2016), 1987: When the Day Comes (2017), dan Hotel del Luna (2019).

PROFIL

Nama Asli: Yeo Jin Goo

Nama Panggung: Yeo Jin Goo

Ulang Tahun: 13 Agustus 1997

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

Zodiak: Leo

Kebangsaan: Korea

Tinggi: 175 cm (5'9″)

Golongan Darah: O

Profesi: Aktor

Saudara: Taegoo (adik laki-laki)

Twitter: @Actor_Yeo

Instagram: @yeojin9oo

FAKTA

- Jin Goo bernaung di bawah Janus Entertainment .

- Dia dibesarkan di Seoul.

- Dia terinspirasi menjadi aktor karena dia ingin tampil di TV.

- Dia memiliki adik laki-laki yang lahir pada tahun 2002.

- Jin Goo aktor ini adalah duta Pendidikan Penyatuan Pemuda (2010).

- Pada 2012, ia membintangi video musik untuk I Need You oleh K.Will.

- Dia juga memiliki Video Musik Baek Jiyoung untuk Still in Love (2014).

Jin Goo pernah tampil di beberapa reality show: I'm Real, Yeo Jingoo di Italia, Giving from Jingoo Oppa, dan 4 Wheeled Restaurant.

- Dia memiliki minat dalam penulisan naskah, tetapi mengaku tidak pandai membuat kalimat panjang.

- Pria asal Seoul ini suka menulis puisi.

- Dia senang tinggal di rumah.

- Dia suka menghabiskan waktunya memasak, menonton film, dan mendengarkan musik.

- Mantan aktor cilik ini suka menjajal berbagai makanan saat traveling.

- Ia merasa bangga bisa berakting bersama idolanya Shin Ha Kyun di Beyond Evil (2021).

- Dia cukup dekat dengan Jungkook BTS karena usia mereka yang mirip.

- Dia tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan usia dalam suatu hubungan.

- Dia ingin menikah muda, tetapi tidak akan terburu-buru menjalin hubungan.

- Tipe idealnya adalah wanita yang menyukai makanan dan menghargainya.

JI