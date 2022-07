Link Nonton Film Drama Eve Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Drama Korea Eve beserta sinopsis yang dapat kalian akses di bawah ini.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan Tvn kembali menyuguhkan drama romantis teranyarnya bertajuk Eve resmi tayang perdana pada Rabum (1/6) lalu.

Eve merupakan drama korea mengisahkan Lee Ra El seorang gadis dengan visi membalaskan dendam atas kematian keluarganya kepada orang-orang kaya yang menyebabkan tragedi itu.

Dibawah arahan sutradara kenamaan yakni Park Bong Sub yang sukses membidani drama seperti Love for a Thousand More (2016), Drama Stage Season 3: Blackout (2020) dan Dinner Mate (2020).

Dilansir melalui laman resmi Soompi pada Kamis (7/7) Eve mencapai peringkat nasional rata-rata 3,6 persen, yang menandai penurunan peringkat dari skor sebesar 3,9 persen bersaing ketat dengan drakor Jinxed At First.

Dilepas sebanyak 16 episode dan berakhir pada 21 Juli mendatang, drama korea ini mengisi jadwal tayang setiap hari Rabu dan Kamis dengan total durasi rerata 65 menit.

Adapun bintang yang turut meramaikan drama Eve antara lain Seo Yea-ji, Park Byung-eun, Yoo Sun dan Lee Sang-yeob.

Simak penjelasan sinopsis beserta link nonton drama korea Eve di bawah ini.

Lee Ra El adalah seorang gadis yang mengidolakan orang tuanya yang pengasih – ayah yang sangat cerdas dan ibu yang sangat cantik.

Tetapi ketika kekuatan kejam di luar kendali mereka menyebabkan kematian ayahnya, keluarganya hancur. Sakit hati oleh pengalaman mengerikan ini, dia bersumpah untuk membalas dendam pada orang-orang super kaya yang mengatur tragedi mengerikan ini.

Target utamanya adalah Kang Yoon Kyum, CEO kerajaan bisnis Grup LY yang menguntungkan, dan salah satu biang keladi dari plot yang akhirnya menghancurkan keluarganya.

Senjata pilihan Lee Ra El adalah perceraian. Dengan menempatkan dirinya di tengah pertempuran hukum senilai USD 1,6 miliar yang mengejutkan, dia berharap untuk menjatuhkan Kang Yoon Kyum dan LY Group sekali dan untuk selamanya.

Tetapi untuk melakukannya, dia perlu melakukan perjuangan hukum yang pahit dan melawan kekuatan yang kuat baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Namun, rencana ini telah berjalan selama 13 tahun untuk Lee Ra El, yang percaya bahwa dia akan menggunakan semua tipu muslihatnya untuk menangkap Kang Yoon Kyum ketika dia tidak mengharapkannya. Bisakah balas dendam memberinya kepuasan yang dia idamkan atau apakah itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri?

Silakan menonton Eve dengan subtitle bahasa Indonesia di Viu, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu dan kunjungi link di bawah ini.

https://www.viu.com/ott/id/id/all/playlist-eve-playlist-26272822?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLarPGwl3elYVzHFmyAFa4nlX9f632ZpHzDJ054R6BtPH8jfwV311fVxoCRj8QAvD_BwE

Untuk menonton drama Eve, Anda bisa menyaksikannya secara legal di VIU dengan melakukan langkah berikut ini:

- Buka aplikasi VIU atau ketik viu.com pada laman browser Anda.

- Jika Anda pengguna lama, login menggunakan username dan password yang pernah digunakan sebelumnya. Namun, jika Anda pengguna baru, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memilih 'Masuk Akun/Daftar'.

- Pilih lanjut daftar melalui Facebook, Google, atau email. Jika Anda pengguna baru, Anda bisa mendapatkan 30 hari akses tanpa batas ke semua video premium VIU.

- Misalnya, jika Anda memilih masuk menggunakan email, maka tuliskan alamat email Anda. Masukkan kata sandi yang Anda inginkan, kemudian centang persetujuan dan klik 'Daftar'.

- Setelah berhasil terdaftar, Anda akan mendapat notifikasi berhasil dan notifikasi gratis menonton video premium selama 30 hari.

Sementara itu, berikut cara nonton Eve di VIU bagi pemirsa yang belum berlangganan paket VIU Premium:

- Kunjungi daftar putar drama Eve Up di VIU.

- Cari atau klik drama Eve

- Login atau register menggunakan email, akun Facebook, atau akun Google.

- Pilih paket yang tersedia, mulai promo 6 bulan (Rp100 ribu), promo 1 tahun (Rp200 ribu), hingga beli 1 dapat 1 (Rp30 ribu).

- Klik 'Langganan' setelah memutuskan memilih paket yang tersedia.

- Tuntaskan pembayaran.

- Berlangganan paket premium telah berhasil.

Selamat menonton.

