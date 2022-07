Hibur Para Army! 3 Konten BTS Ini Akan Tayang di Disney+ Hotstar



Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar--instagram/@disneyplushotstar

JURNALIS INDONESIA - Bts secara resmi mengumumkan Kolaborasi dengan Disney++, sebelumnya terdapat beberapa tanda akan terjadi Kolaborasi ini.

Sejumlah grup K-pop pernah berkolaborasi dengan berbagai produk dalam berbagai bidang, salah satunya BTS yang melakukan kolaborasi dengan salah satu layanan streaming, Disney+ Hotstar.

Kolaborasi ini menimbulkan beberapa spekulasi dari para Army karena beberapa hubungan BTS dengan Disney+ yang baru-baru ini diketahui.

Dilansir dari Instagram resmi Disney+ Hotstar @disneyplushotstar pada Selasa (12/7), BTS mengumumkan kolaborasi dengan Disney+ Hotstar.

"Memanggil seluruh Disney+ Hotstar fans dan BTS punya pesan untukmu," tulis Disney+ dalam akun Instagramnya tersebut.

Sebelumnya memang terdapat beberapa hal yang dicurigai oleh para Army bahwa BTS akan melakukan kolaborasi dengan Disney+ tersebut.

Beberapa hal tersebut kemudian merucut pada hubungan BTS, baik personil maupun grup dengan Disney+ yang menarik perhatian para Army.

Hal pertama yang dicurigai adalah saat The Walt Disney Company merilis semua hak cipta untuk BTS, padahal biasanya Disney merilis hak cipta dengan sangat ketat.

"Walt Disney sangat ketat/keras kepala. TETAPI! untuk BTS, Walt Disney merilis semua hak cipta untuk mereka," terang Ahn Ji Hwan.

Lalu saat Piala Oscar 2022, BTS muncul kemudian mengungkapkan tentang musik favorit mereka yang sebenarnya juga berkaitan dengan Disney+.

Selain itu, V BTS juga mendengarkan beberapa soundtrack Disney selama live yang ia siarkan baru-baru ini yang kemudian membuat para Army semakin berspekulasi.

Duet V dan Jimin BTS dalam film Eternals dari Marvel Studio juga sangat menonjol, seperti yang diketahui bahwa Marvel Studio merupakan milik Disney.

Saat ini, Disney+ memang tengah menayangkan beberapa konten BTS dalam layanan streamingnya, seperti Permission To Dance On Stage – LA dan BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR yang dinanti-nantikan para Army.

Nantinya BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR akan menjadi serial dokumenter baru yang menceritakan tentang 10 tahun karir musik BTS, serta akan diharapkan tayang pada tahun 2023 mendatang.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan para pengguna layanan streaming Disney+ Hotstar dan para Army semakin terhibur.

JI