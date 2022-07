Profil Seo Yea Ji Pemeran Film Drama Eve, Lengkap Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Seo Yea Ji pemeran utama film drama korea Eve.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan Tvn kembali menyuguhkan drama romantis teranyarnya bertajuk Eve resmi tayang perdana pada Rabum (1/6) lalu.

Eve merupakan drama korea mengisahkan Lee Ra El seorang gadis dengan visi membalaskan dendam atas kematian keluarganya kepada orang-orang kaya yang menyebabkan tragedi itu.

Seo Yea Ji perempuan Aries itu tampil memukau lewat peran utamanya sebagai Lee Ra El dalam serial Eve menarik perhatian pubilk.

Simak profil, fakta dan riwayat hidup Seo Yea Ji yang telah dirangkumkan oleh tim Jurnalis Indonesia di bawah ini.

Seo Yea Ji awal karirnya bertemu degan CEO agensinya saat itu, Made in Chan Entertainment, pada tahun 2013 yang meyakinkannya untuk mulai berakting. Dia kemudian setuju untuk mengambil pelatihan profesional dalam akting.

Pada tahun itu juga, dia masuk ke media dengan muncul dalam iklan untuk SK Telecom dan film pendek Samsung Galaxy S4 Love.

Setelah penampilannya yang sukses, dia mendapatkan pengakuan luas. Saat itulah dia memulai karir aktingnya dengan membintangi sitkom Potato Star 2013QR3 (2013).

Dia juga diketahui membintangi video musik boy band Korea Selatan Big Bang berjudul Let's Not Fall in Love yang dirilis pada tahun 2015.

Setelah itu, ia memainkan peran penting dalam serial sejarah Hwarang (2016), serial thriller Last (2015), serial remaja Moorim School (2016) di mana dia mendapatkan peran utama pertamanya, dan seterusnya.

Selain serial drama, ia juga tampil di beberapa film seperti Another Way (2017), The Bros (2017), Stay With Me (2018), dan banyak lainnya.

Namun, dari sekian banyak film maupun drama yang melesatkan namanya adalah saat ia memerankan tokoh utama perempuan di serial drama It's Okay to Not Be Okay (2020).

PROFIL

Nama Asli: Seo Ye Ji

Nama Panggung: Seo Yea Ji

Juga Dikenal sebagai: Suh Ye Ji, Seo Ye Ji

Nama Panggilan: Yea Ji, Dyang

Ulang Tahun: 6 April 1990

Tempat Lahir: Seoul, SelatanKorea

Zodiak: Aries

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 170 cm (5'6")

Berat: 43 kg (94 lbs)

Golongan Darah: O

Agama: Protestan

Profesi: Aktris

Pendidikan: SMP Youngwon, SMA Youngshin, Complutense University of Madrid (Jurnalisme)

Hobi: Melipat origami

Pacar: Kim Jung Hyun (2018)

FAKTA

- Ambisi utama Yea Ji adalah menjadi pembawa berita.

- Dia belajar di Spanyol mengambil jurusan jurnalisme.

- Yea Ji memiliki dua anjing bernama Manny dan Serty.

- Dia pernah mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan menambah berat badan.

- Ketika dia masih muda, dia belajar balet, sementara olahraga yang paling dia sukai saat ini adalah yoga.

- Dia bisa berbicara bahasa Spanyol dengan lancar, yang telah dia tunjukkan berkali-kali dalam wawancara, acara TV, dan serial drama.

- Yea Ji pernah mengungkapkan di sebuah acara bahwa dia telah mencapai delapan sertifikasi profesional yang berbeda mulai dari mengajar bahasa Inggris hingga anak-anak, melipat origami, hingga melakukan seni balon.

- Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang menantang untuk didekati.

- Kekayaan bersihnya sekitar $5 juta.

