Profil Lee Sang Yeob Pemeran Film Drama Eve, Lengkap Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Lee Sang Yeob pemeran utama Film Drama Korea Eve.

Stasiun televisi nasional Korea Selatan TvN kembali menyuguhkan drama romantis teranyarnya bertajuk Eve resmi tayang perdana pada Rabum (1/6) lalu.

Eve merupakan drama korea mengisahkan Lee Ra El seorang gadis dengan visi membalaskan dendam atas kematian keluarganya kepada orang-orang kaya yang menyebabkan tragedi itu.

Lee Sang Yeob diketahui tampil menawan dengan aktingnya dalam drama Korea Eve sebagai Seo Eun Pyung yang mencuri perhatian publik.

Simak profil, fakta dan riwayat hidup Lee Sang Yeob yang telah dirangkumkan oleh tim Jurnalis Indonesia di bawah ini.

Lee Sang Yeob melakukan debut aktingnya di serial drama A Happy Woman (2007). Dia telah muncul di banyak film dan serial drama terkenal sejak saat itu.

Ia banyak dikenal karena tampil dalam sitkom Living Among the Rich (2011), serial drama The Innocent Man (2012), dan serial drama sejarah Jang Ok Jung (2013).

Pada tahun 2013, ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam serial drama A Little Love Never Hurts. Namun, popularitasnya tidak menanjak hingga ia berpartisipasi dalam serial drama Once Again (2020).

Ia juga membintangi beberapa film seperti Ordinary People (2018), Ex Files (2014), The Flu (2013), dan masih banyak lainnya.

Selain sebagai aktor, ia juga memiliki bakat menjadi pembawa acara. Beberapa acara TV yang dibawakannya antara lain National Bang Bang Cook Cook (2021), New Life for Children (2021), dan KBS Drama Awards (2020).

PROFIL

Nama Asli: Lee Sang Yeob

Nama Panggung: Lee Sang Yeob

Nama Panggilan: Sang Yeob

Ulang Tahun: 8 Mei 1983

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

Zodiak: Taurus

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 178 cm (5'8")

Golongan Darah: B

Agama: Kristen

Profesi: Aktor

Pendidikan: SMA Gwangmyeongbuk, Universitas Hanyang (Teater dan Film)

Hobi: Bermain golf

Pacar: Gong Hyun Joo (2013 – 2016)

Instagram: @sangyeob

FAKTA

- Sang Yeob berteman dekat dengan sesama aktor Kim Dong Wook, On Joo Wan, dan penyiar Jang Sung Kyu.

- Dia adalah satu-satunya cucu dari pemimpin sebelumnya di organisasi chaebol, POSCO.

- Sang Yeob berkata jika dia menikah, dia ingin memiliki sekitar tiga anak.

- Selama awal karirnya, banyak orang berpikir bahwa dia terlihat seperti penyanyi Park Hyun Bin dan Eric dari boy grup Korea SHINHWA.

- Dia diciptakan sebagai tatapan melodramatis oleh netizen Korea.

- Sang Yeob pandai menirukan aktor terkenal seperti Jung Woo Sung, Jang Hyuk, Lee Sun Kyun, dan Lee Jung Jae.

- Dia suka bepergian.

- Sang Yeob fasih berbahasa Inggris.

- Dia tidak suka suara riuh dan teriakan khas penjahat.

- Sang Yeob selalu ingin menjadi aktor sejak dia masih kecil.

- Tipe idealnya adalah gadis cantik dan imut dengan aura anak anjing.

