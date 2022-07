Super Junior Merayakan Ultah ke-17 Dalam Berkarir, Bagaimana Rahasia Awet Grup K-pop ini?



Super Junior-instagram @superjunior-

JURNALIS INDONESIA - Super Junior merayakan ulang tahun ke-17 debut mereka pada tahun 2022 ini. Mereka adalah salah satu grup idol terlama di industri K-pop.

Dalam konferensi pers baru-baru ini, boy group tersebut mengungkapkan bagaimana mereka berhasil bertahan sebagai sebuah grup untuk dalam waktu yang lama.

Pada tanggal 12 Juli, Super Junior melakukan konferensi pers. Ini diadakan untuk memperingati perilisan album ke-11 Super Junior Vol. 1, "The Road: Keep on Going." Semua anggota hadir dalam konferensi pers tersebut kecuali Kim Heechul yang tidak bisa hadir.

"The Road: Keep on Going," ini akan menampilkan citra Super Junior. Untuk album ini memiliki hits single dengan judul "Mango" dan juga ada empat lagu baru lainnya.

"Mango" ini bergenre pop funky dengan komposisi suara bass dan synth yang berat namun berirama.

Lagu ini mempunyai makna sebagai ungkapan perasaan cinta seseorang.

Untuk pengarah gaya dan tari, Super Junior mempercayakan kepada AIKI untuk mengarahkannya.

Selain itu, keduanya juga akan bekerja sama dan merilis video pendek, seperti video TikTok.

Saat melakukan konferensi pers, Super Junior mendapatkan pertanyaan tentang rahasia umur panjang grup mereka.

Setiap personil pun akhirnya mengungkapkan rahsaia umur panjang Super Junior.

Eunhyuk yang pertama kali menjawab pertanyaan tersebut. Dia menjawab bahwa menurutnya tidak ada rahasia untuk itu.

Menurut Eunhyuk setiap anggota Super Junior menanggung dan melewati setiap rintangan dengan baik.

Lalu Leeteuk dengan bercanda menjawab, "Ketika aku menjadi kakek berusia 100 tahun, aku akan memberitahumu rahasia umur panjang."

Dia kemudian menjawab dengan serius, mengatakan, “Jika seseorang dari anggota kami menjadi liar dan berkata, 'Aku sudah selesai!', maka semuanya akan berakhir. Tapi tidak ada satupun dari kami yang seperti itu."

Eunhyuk menambahkan, "Kami sudah tau betapa banyak anggota lain yang mengutuk, ketika satu orang pergi saat kami berkumpul, dia akan dikutuk. Jadi kami tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan ruangan, Dan begitulah cara kami menanggungnya."

Shindong mengatakan bahwa dia percaya rahasia Super Junior karena ada perusahaan bernama SM Entertainment. "Karena perusahaan yang bagus ini, saya segera memperbarui kontrak saya, jadi saya ingin meminta uang muka yang besar," membuat semua orang tertawa.

Terakhir, Siwon menyatakan, "Saya pikir ini adalah bentuk sosialisme yang modern."

Sementara itu, Super Junior akan mengadakan siaran langsung di saluran YouTube resmi mereka pada pukul 5 sore KST untuk berkomunikasi dengan para penggemar sebelum perilisan album ke-11 mereka "The Road: Keep on Going" pada pukul 6 sore KST.

Kemudian, dari tanggal 15 hingga 17, Super Junior World Tour - 'Super Show 9: Road', akan dimulai pertama kali di Jamsil Indoor Gymnasium di Seoul, ini menandai tur pertama grup tersebut dalam dua tahun terakhir.

