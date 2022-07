Ciptakan Sejarah Baru! Film Squid Game Masuk dalam 12 Nominasi Emmy Awards 2022



Poster Squid Game, Netflix--

JURNALIS INDONESIA - Film Squid Game lagi-lagi membuat sejarah dalam industri hiburan.

Dilansir dari Allkpop pada Selasa (12/7), Squid Game tercatat sebagai film non-Inggris pertama yang dinominasikan untuk Emmy Awards 2022.

Squid Game dianggap film yang menciptakan sensasi baru sehingga dapat menciptakan perhatian publik dari seluruh dunia.

Film tersebut dinominasikan dalam Emmy Awards 2022 dalam ketegori sebagai berikut:

1. Desain produksi untuk program kontemporer

2. Sinematografi untuk seri kamera tunggal

3. Sutradara luar biasa untuk serial drama

4. Pengeditan Gambar terbaik

5. Tema judul yang luar biasa

6. Aktor utama dalam serial drama terbaik

7. Aktor pendukung dalam serial drama terbaik

8. Aktris pendukung dalam serial drama terbaik

9. Aktris tamu dalam serial drama terbaik

10. Serial drama luar biasa

11. Efek Visual Spesial luar biasa

12. Performa aksi terbaik

Squid Game tak hanya menjadi nominasi dalam Emmy Awards 2022, melainkan juga menjadi nominasi pada ajang penghargaan Blue Dragon Series Awards (BSA) 2022.

Blue Dragon Series Awards (BSA) 2022 secara resmi talah mengumumkan para finalis dalam ajang penghargaan yang akan dijadwalkan pada 19 Juli pukul 7 malam KST di Paradise City di Incheon.

Penghargaan ini tentunya berbeda dengan penghargaan yang lainnya.

Blue Dragon Series bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada industri hiburan korea terutama untuk drama dan variety show yang berkembang melalui berbagai platform streaming, seperti Disney+, seezn, Apple TV+, Netflix, WATCHA, wavve, Kakao TV, Coupang Play, dan TVING .

Pada penghargaan kali ini, pihak penyelenggara akan memberikan penghargaan kepada 12 kategori.

Kategorinya adalah Film Terbaik, Pemeran Utama Pria dan Wanita, Aktor Pendukung Pria dan Wanita, Penghargaan Pendatang Baru Pria dan Wanita Tahun Ini, Penghargaan Film Terbaik, Penghargaan Penghibur Pria dan Wanita, Penghargaan Artis Baru Pria dan Wanita, dan Penghargaan Bintang Populer.

Menariknya, konten yang dirilis dan ditayangkan di Netflix mendapat nominasi terbanyak di Blue Dragon Series Awards 2022.

Squid Game, yang dibintangi oleh Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Jung Ho Yeon, Wi Ha Joon, dan banyak lagi, mendapatkan nominasi untuk lima kategori.

Yaitu Nominasi Best Drama, Best aktor, best supporting aktor, best suppoerting actress, best new actress

Selain itu, serial Blockbuster yang disutradarai oleh Hwang Dong Hyuk juga mendapatkan beberapa nominasi.

Serial blockbuster mendapat nomisnasi untuk Film Terbaik, Aktor Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, dan Aktris Pendatang Baru Terbaik.

Sementara itu, konten Netflix lainnya yang juga mendapat banyak nominasi adalah "DP", yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Goo Kyo Hwan.

Mendapatkan nominasi untuk Film Terbaik, Aktor Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, dan Aktor Pendatang Baru Terbaik.

Di sisi lain, "SNL Korea" juga mendapatkan nominasi pada kategori hiburan dengan empat nominasi.

Acara komedi dan variety show ini dipilih untuk memperebutkan Best Picture, Male Entertainer, dan Male and Female New Artist Award.

Informasi tambahan, platform streaming Netflix resmi mengumumkan serial terbaru dari Squid Game season 2.

Hal tersebut dibuktikan dengan cuitan dari akun Twitter resmi Netflix (@netflix) pada Minggu (12/6) kemarin.

Dalam cuitannya, Netflix menyematkan cuplikan video bocoran dari serial Squid Game musim kedua.

"Lampu merah, LAMPU HIJAU! Serial Squid Game resmi kembali untuk musim kedua!" tulis akun Twitter resmi Netflix.

Tak hanya itu, seperti yang sudah diwartakan oleh Reuters, Netflix memaparkan beberapa bocoran tentang apa yang nantinya akan hadir dalam drama Korea ini.

Hwang Dong-hyuk, sebagai penulis sekaligus sutradara Squid Game turut memberi bocoran soal detail tentang musim kedua serial tersebut dalam sepucuk surat digital yang dirilis oleh Netflix.