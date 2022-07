Serial Ms Marvel Selesai! Ini Daftar Terbaru Anggota Young Avengers yang Siap Hadir di Film MCU Selanjutnya



Daftar Anggota Young Avengers yang Akan Menggatikan Avengers di MCU--Marvel Studio

JURNALIS INDONESIA - Berikut daftar terbaru karakter Marvel yang masuk ke dalam Young Avengers.

Salah satu tim paling sukses yang ada di Marvel Cinematic Universe ialah Avengers. Anggota Avengers mulai dari Film Iron Man hingga terakhir Avengers End Game.

Anggota Avengers yang sukses melawan musuh besar, Thanos akhirnya selesai. Meskipun salah satu karakter ikonik, Iron Man harus selesai.

Dari sana, muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikan posisi Avengers dalam melindungi semesta.

(BACA JUGA:5 Film Marvel Segera Tayang setelah Thor: Love and Thunder, Catat Tanggal Mainnya!)

Saat melihat dari Avengers, Steve Rogers alias Captain America menjadi pemimpin karena menjadi First Avengers.

Jika dilihat dari beberapa karakter yang muncul, Spiderman alias Peter Parker (Tom Holland) akan menjadi pemimpin dari Young Avengers.

Spiderman menjadi pemimpin karena Peter Parker menjadi anggota Avengers yang masih muda dan perjuangannya masih panjang.

Lalu siapa saja karakter di komik Marvel yang masuk ke dalam daftar anggota Young Avengers? Berikut daftarnya.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Ms Marvel Eps 3 Sub Indo Streaming, Bukan Rebahin atau LK21)

Peter Parker

Peter Parker akan menjadi pemimpin dari Young Avengers. Tentunya pemilihinan ini karena dirinya masuk ke dalam Avengers.

Peran Peter Parker di Young Avengers akan memberikan pengetahuan kepada anggota lainnya untuk melawan musuh.

Kemampuan Spiders Sense milik Peter akan membantu dirinya menjadi seorang pemimpin di Young Avengers.

(BACA JUGA:6 Film Wajib Diketahui Marvelites sebelum Tonton Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Simak Penjelasannya di Sini)

Kate Bishop

Karakter muda yang pertama kali muncul pasca Avengers End Game ialah Kate Bishop. Kate Bishop pertama kali muncul di Serial Hawkeye.

Tentunya peran Kate Bishop akan menggantikan gurunya yakni Clint Barton (Jeremy Renner) yang memilih pensiun dan kembali bersama keluarganya.

Cassie Lang

Karakter Cassie Lang hingga saat ini masih belum diketahui bagaimana perannya di MCU.

Cassie Lang merupakan anak dari Scott Lang (Ant-Man) yang nantinya akan menggantikan peran ayahnya.

Mungkin, Cassie Lang akan mengenakan pakaian WASP sebagai Ant Man perempuan di film MCU selanjutnya.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Serial Ms Marvel Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin dan LK21)

America Chavez

Karakter yang muncul di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, akan masuk ke dalam Young Avengers.

Dengan kekuatan berpindah universe membuat Young Avengers akan melindungi beberapa universe.

Jika mengikuti komik, akan ada perang akhir dimana setiap universe akan menyerang satu sama lain. Di sini peran Young Avengers digunakan.

(BACA JUGA:Profil Go Yoon Jung Fakta dan Riwayat Hidup Pengganti Jung So Min dalam Drama Alchemy of Souls)

Kamala Khan

Kamala Khan alias Ms Marvel menjadi karakter muslim pertama yang ada di MCU. Dengan kekuatan yang dimiliki, membuat Ms Marvel akan masuk ke dalam Young Avengers.

Setelah selesai dalam serial Ms Marvel, direncanakan Kamala akan muncul di film sekuel Captain Marvel, The Marvels.

Yelena Belova

Hingga saat ini karakter Yelena Belova masih belum diketahui apakan masuk ke dalam Young Avengers atau hanya petarung sendiri.

Karakter yang merupakan adik dari Natasha Romanof ini, tentunya akan menggantikan peran kakaknya menjadi seorang Black Widow.

(BACA JUGA:Seram! Morbius Disebut Film Anti-Hero Horor Marvel, Begini Sinopsisnya )

Billy dan Tommy Maximof

Anak dari Wanda Maximof ini akan menjadi salah satu anggota bersaudara di Young Avengers.

Kehadiran mereka berdua akan menggantikan peran ibu dan pamannya Pietro Maximof yakni Scarllet Witch dan Quick Silver dengan nama Speed.

Dari nama-nama di atas masih ada beberapa karakter Avengers lainnya yang belum muncul di MCU.

(BACA JUGA:Link Nonton Thor Ragnarok Sub Indo Bisa Download Full HD, Bukan Rebahin atau LK21)

Nama seperti Morgan Stark, Harley, Shuri, Axl dan beberapa karakter muda lainnya bisa dipastikan masuk ke dalam Young Avengers.

JI