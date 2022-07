Aktris Jung Soo Min Digantikan Go Yoon Jung dalam Drama Alchemy Of Souls Part 2? Simak Penjelasannya di Sini

JURNALIS INDONESIA - Drama Korea Alchemy Of Souls garapan televisi nasional Tvn ini terus memperoleh respon positif dari pemirsa dan berada pada posisi pertama peringkat Top 10 TV shows di Indonesia versi platform streaming online Netflix.

Drakor yang dilepas sebanyak 20 episode tersebut dikabarkan telah memulai syuting untuk bagian kedua drama tersebut.

Dilansir melalui laman resmi Soompi Selasa, (12/7) mengungkap bahwa drama TvN Alchemy of Souls telah memulai produksi untuk bagian kedua. Ada juga laporan bahwa akan ada perubahan pemeran utama perempuan untuk bagian kedua.

Dalam drama tersebut, Go Yoon Jung berperan sebagai Nak Soo (Go Yoon Jung), yang jiwanya tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Mu Deok yang diperankan oleh Jung So Min.

Dengan ini, muncul pertanyaan tentang apakah Jung So Min akan tetap berada di drama atau dia akhirnya akan Digantikan oleh Go Yoon Jung.

Pihak tim Alchemy Of Souls menanggapi laporan yang beredar. Tim mengonfirmasi bahwa produksi untuk bagian kedua sudah dalam pengerjaan.

Namun, mereka juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak dapat memberikan banyak detail tentang apa yang akan terjadi pada lakon utama perempuan dari drama itu untuk bagian kedua karena dapat menjadi spoiler pada bagian musim pertama yang masih belum selesai ditayangkan. Mereka berbagi bahwa sulit untuk mengonfirmasi apakah Jung So Min akan digantikan oleh Go Yoon Jung.

Bahkan agensi Jung So Min, Blossom Entertainment, juga membagikan pendapat mereka. Agensi tersebut menyatakan, “Kami tidak dapat memberi tahu kepada kalian apa pun mengenai hal ini karena ini dapat menjadi spoiler untuk drama." ungkap Agensi Go Yoon Jung, MMA Entertainment.

Drama Korea Alchemy of Souls yang mengisi jadwal tayang setiap hari Sabtu dan Minggu ini memiliki durasi rerata 80 menit, namun sejauh ini masih belum ada kabar lebih lanjut terkait tanggal tayang bagian kedua drama tersebut.

Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi TvN baru yang berlatar di negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau peta. Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

Jung So Min memerankan karakter Mu Deok, seorang pejuang elit yang jiwanya terperangkap dalam tubuh yang lemah. Sementara itu, Go Yoon Jung memerankan karakter Nak Soo, jiwa yang tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Mu Deok.

Serial ini disutradarai oleh Park Joon Hwa dan ditulis oleh penulis skenario populer Hong Sisters Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Untuk bagian kedua dari serial ini, pemeran utama pria Lee Jae Wook, Hwang Min Hyun, dan Shin Seung Ho semuanya akan kembali.

