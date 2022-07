Profil Go Yoon Jung Fakta dan Riwayat Hidup Pengganti Jung So Min dalam Drama Alchemy of Souls

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Go Yoon Jung pemeran pengganti Jung So Min dalam film drama korea Alchemy of Souls.

Sejak resmi tayang perdana pada Senin (18/7) melalui layanan streaming online Netflix, Drama korea Alchemy of Souls memperoleh rating pertama di TV show Indonesia.

Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi TvN baru yang berlatar di negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau peta. Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

Adapun rumor yang tengah beredar bahwa aktris Taurus ini akan menggantikan Jung So Min sebagai pemeran utama drama korea Alchemy of Souls.

Simak profil, fakta hingga riwayat hidup aktris jelita Go Yoon Jung di bawah ini.

Karir akting Yoon Jung dimulai dengan lebih mulus daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Sementara kebanyakan orang menghabiskan bertahun-tahun melakukan peran kecil sebelum karir mereka lepas landas, Go Yoon Jung beruntung mendapatkan peluang besar. Dia belajar di Universitas Wanita Seoul di mana dia memperoleh gelar sarjana dalam bidang seni.

Ia diketahui juga menjalani sebagai seorang model iklan dari jenama besar seperti Nike dan Giorgio Armani. Go juga tengah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan Korea terkenal seperti merek perawatan kulit Yunjac.

Dia diketahui memulai debut film lewat He Is Psychometric (2019) adapun berbagai film dan drama yang ia lakoni seperti The School Nurse Files (2020), Sweet Home (2020), Law School (2021) dan Rookie Cops (2022)

PROFIL

Nama Asli: Go Youn Jung

Nama Panggung: Go Yoon Jung

Nama Panggilan: Yoon Jung

Ulang Tahun: 22 April 1996

Tempat Lahir: Seol, Korea Selatan

Zodiak: Taurus

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 167cm

Golongan Darah: B

Profesi: Model dan Aktris

Instagram: @goyunjung

FAKTA

- Membintangi video musik, Confession (2018), But (2019), dan I Love You A Lot (2020).

- Park Bo-gum menemaninya dalam video musik I Love You A Lot.

- Serial favoritnya adalah Stranger Things dan filmnya adalah The Walking Dead.

- Dia sangat pandai membuat sketsa.

JI