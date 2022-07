Profil Go Yoon Jung, Aktris Pengganti Jung So Min dalam Drama Korea Alchemy of Souls



Kolase aktris Jung So Min dan Go Yoon Jung-tvndrama dan goyounjung-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Bagi Anda yang penasaran, Ini dia Profil aktris berbakat Go Yoon Jung, kandidat kuat pengganti Jung So Min dalam Drama Korea berjudul 'Alchemy Of Souls'.

Mengutip laman AllKpop, aktris yang dikenal dari drama seri Sweet Home (2020) di Netflix ini dikabarkan akan menggantikan Jung So Min dalam drama korea berjudul Alchemy of Souls bagian kedua.

Baru-baru ini, salah satu media Korea mewartakan bahwa proses syuting Bagian 2 dari 'Alchemy of Souls' telah dimulai dengan Go Yoon Jung sebagai pemeran utama perempuan.

Media tersebut juga mengatakan kalau Jung So Min hanya menandatangani kontrak untuk berperan di Bagian 1 dari serial tersebut.

(BACA JUGA:Aktris Jung Soo Min Digantikan Go Yoon Jung dalam Drama Alchemy Of Souls Part 2? Simak Penjelasannya di Sini)

Sementara karakter utama lainnya seperti Lee Jae Wook, Yoo Joon Sang dan lainnya akan tetap muncul di Bagian 2.

Menanggapi kabar tersebut, Tvn selaku distributor resmi serial drama korea 'Alchemy of Souls' buka suara atas spekulasi yang beredar soal pergantian pemain utama di bagian 2 Alchemy of Souls.

"Segala detil apapun soal bagian 2 drama seri Alchemy of Souls masih belum dapat diumumkan, karema berpotensi menjadi spoiler dari bagian 1 yang di mana masih tayang," jelas pihak tvN.

Namun, siapa sih sosok Go Yoon Jung sesungguhnya? Berikut adalah profil singkatnya.

(BACA JUGA:Berlatar Jalanan Gangnam, Ini Teori Fans Mengenai Proyek yang Sedang Dikerjakan BTS)

Perempuan yang lahir di Seoul, Korea Selatan pada 22 April 1996 ini permah meniti ilmu di Seoul Woman's University jurusan Seni Kontemporer.

Lepas dari pendidikan formal, ia bergabung dengan agensi hiburan MAA Entertainment sebagai model dan juga aktris.

Awal karirnya sebagai model ketika ia membintangi iklan produk seperti Giorgio Armani, Ritz Crackers, Nike dan lain sebagainya.

Go Yoon Jung mengawali debut di drama Korea berjudul He is Psychometric di tahun 2019 silam.

(BACA JUGA:TWICE Segera Comeback dengan Album 'BETWEEN 1&2', Ini Tanggal Rilisnya)

Setelah namanya melesat akibat membintangi drama tersebut, di tahun 2020 ia ditawari untuk membintangi drama Korea berjudul Sweet Home.

Aktris dengan tinggi badan 167cm ini pernah menjadi pemeran pendukung di film Hunt pada tahun 2021.

JI