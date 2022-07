Lirik Lagu Mango - Super Junior, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia



Video Klip Mango - Super Junior-SM Town-Youtube

JURNALIS INDONESIA - Lirik lagu Mango milik Super Junior yang baru rilis, lengkap beserta dengan terjemahan bahasa Indonesia

Super Junior telah merilis album baru ke-11 pada tanggal 12 Juli 2022, album tersebut bertajuk The Road: Keep on Going.

Perilisan album ke-11 pada tahun ini, juga bertepatan dengan ulang tahun ke-17 Super Junior.

Grup K-pop ini menjadi artis pertama di bawah SM Entertainment yang merilis 11 album penuh sepanjang karir mereka.

Pada album The Road: Keep on Going, lagu Mango dipilih sebagai lagu utama. Selain Mango juga terdapat 4 lagu lainnya di album ke-11 ini yaitu Don’t Wait, My Wish, Everyday, dan Always.

Mango ini merupakan lagu bergenre pop funky dengan bass berirama dan suara synth. Lirik lagunya menceritakan tentang sebagai ungkapan perasaan cinta seseorang.

Selain merilis lagu baru Mango, Super Junior juga merilis Musik Video dari lagu utama ini.

Pada musik video lagu Mango ini menampilkan para member Super Junior berdansa dengan tampilan busana retro.

Berikut ini lirik Mango - Super Junior, lengkap beserta dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Tteugeowojin taeyangeun

On sesangeul dalgwo nwa

Jeongsineun ajjilhaejigo

Georeumdo biteuldaeneun geol Yah

Deeobeorin ne mami

Seuchyeogado sseuriji

Sumeul naeswineun beopkkaji

Ijeobeoril geonman gatji

Imi daraoreun gonggineun

Yeah You just let it burn

Yeah You just let it burn

Samak sok dan hanaui geurimja

Hwansangi anin geu Real

Jigeum negen

Baro naega Oasis cheongugeuro wa

Sweet just like a Mango, It feels so nice

Ibe danneun sungan noganaeryeo ga

Sweet just like a Mango nal wonhae bwa

La La La La Like

La La La La Like

That’s what you want

Jiguui baneul dorado

Yeolgippunin onsil sok

Ajik meolgiman bameun tto

Deodige geonneun jungin geol

Swipge sikji anneun georineun

Yeah You just let it burn

Yeah You just let it burn

Kkeuteomneun doro wiui geuneulmak

Singiru anin geu Real

Jigeum negen

Baro naega Oasis cheongugeuro wa

Sweet just like a Mango, It feels so nice

Ibe danneun sungan noganaeryeo ga

Sweet just like a Mango nal wonhae bwa

La La La La Like

La La La La Like

That’s what you want

La La La La Like

La La La La Like

That’s what you want

Pyeonhi gidae swil eokkaedo

Neoreul sikyeojul songildo

Modu junbidoeeo isseo

I can give it to you

Give it to you, give it

Ne juwil dulleobwa

Jigeum iboda

Wanbyeokan jangsoneun eopseul tenikka

Just give it to you

Give it to you, give it to you

Da chaewo julge

Mwol masyeodo maeil gasiji ana

Michil deuthan galjeungdo Yeah Yeah

Banjjakgeorineun padoga millyeooneun

Chakgagi anin Real

Ne nunape

Chaja hemaen Oasis jigeum dallyeowa

Sweet just like a Mango, It feels so nice

Mangseoriji malgo ttwieo deureo bwa

Sweet just like a Mango nal wonhae bwa

La La La La Like

La La La La Like

That’s what you want

La La La La Like

Sweet just like a Mango nal wonhae bwa