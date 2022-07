Profil Hwang Min Yun Pemeran Film Drama Alchemy of Souls, Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Hwang Min Yun pemeran film drama korea Alchemy Of Souls.

Drama korea garapan televisi nasoinal Korea Selatan Tvn Alchemy of Souls yang didistribusikan melalui platform streaming online Netflix mencuri perhatian publik.

Sejak ditayangkan perdana pada Sabtu, (18/6) lalu tontonan drakor Alchemy of Souls menduduki peringkat pertama menurut laporan TvN, disusul peringkat kedua oleh film drama Why Her dan peringkat ke tiga drakor Eve.

Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi TvN baru yang berlatar di negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau peta. Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

Sementara itu, Hwang Min Yun yang mengambil peran sebagai Seo Yul tampil memukau dalam drama Alchemy of Souls.

Simak penjelasan profil, fakta dan riwayat hidup Hwang Min Yun di bawah ini.

Hwang Min Hyun bergabung dengan Pledis Entertainment saat berusia lima belas tahun. Setelah dua tahun pelatihan, ia memulai debutnya sebagai penyanyi dengan boy grup NU'EST pada tahun 2012.

Pada tahun 2017, ia mewakili agensinya di acara survival Produce 101 Season 2 dan menjadi bagian dari boy grup proyek, Wanna One. Sayangnya, grup tersebut harus bubar setahun kemudian.

Selama pengalamannya sebagai penyanyi, ia juga mendapat banyak dukungan jenama yang menunjukkan posisinya yang kuat sebagai model.

Selain menyanyi dan modelling, ia juga memulai debut aktingnya dengan membintangi serial drama Reckless Family Season 3 pada tahun 2013.

Terobosannya sebagai aktor datang dengan peran utama yang ia mainkan dalam lakon Marie Antoinette (2019) dan serial drama Live On. (2020).

Tak jarang, ia juga terlihat membawakan beberapa acara TV populer seperti NU'EST Making of a Star (2012), Wanna One Go (2017), NU'Tube (2020), dan masih banyak lagi.

PROFIL

Nama Asli: Hwang Min Hyun

Nama Panggung: Hwang Min Hyun

Nama Panggilan: Min Hyun

Tanggal Lahir: 9 Agustus 1995

Tempat Lahir: Busan, Korea Selatan

Zodiak: Leo

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 181 cm (5'11")

Berat: 67 kg (147 lbs)

Golongan Darah: O

Agama: Kristen

Profesi: Penyanyi, Penulis Lagu, Aktor

Pendidikan: TK Gwangan, Sekolah Dasar Hoam, Sekolah Menengah Donga, Sekolah Seni Pertunjukan Seoul, Hanyang University Institute for Future Talents Universitas Inha (Teater dan Film).

Hobi: Bermain game, bersih-bersih

Saudara: Hwang Su Jin (Kakak)

Instagram: @optimushwang

FAKTA

- Min Hyun adalah karakter yang konservatif, tajam, dan cerdas.

- Dia sensitif terhadap garam. Ketika dia menari, dia akan memiliki respons hipersensitif terhadap keringatnya sendiri dan mengalami ruam.

- Dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang.

- Min Hyun dibina oleh Pledis Entertainment ketika dia libur sekolah sambil makan stik ayam panggang.

- Dia tidak minum kopi atau minuman keras.

- Penyanyi Eric Benet dan boy grup K-Pop TVXQ adalah panutannya.

- MBTI-nya adalah ESFJ.

- Dia bisa bermain piano, membuat syair, dan membuat musik.

- Min Hyun memiliki SIM.

- Tipe idealnya adalah gadis yang lebih tua dengan rambut pendek.

