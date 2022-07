Profil Lee Jae Wook Pemeran Film Drama Alchemy of Souls, Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Lee Jae Wook pemeran film Drama Korea Alchemy Of Souls.

Drama korea garapan televisi nasoinal Korea Selatan Tvn Alchemy of Souls yang didistribusikan melalui platform streaming online Netflix mencuri perhatian publik.

Sejak ditayangkan perdana pada Sabtu, (18/6) lalu tontonan drakor Alchemy of Souls menduduki peringkat pertama menurut laporan TvN, disusul peringkat kedua oleh film drama Why Her dan peringkat ke tiga drakor Eve.

Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi TvN baru yang berlatar di negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau peta. Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

Sementara itu, Lee Jae Wook yang mengambil peran sebagai Jang Uk tampil memukau dalam drama Alchemy of Souls.

Simak penjelasan profil, fakta dan riwayat hidup Lee Jae Wook di bawah ini.

Lee Jae Wook memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2018 dengan serial drama Memories of the Alhambra yang menampilkan aktor Hyun Bin, yang agensinya segera merekrutnya.

Satu tahun kemudian, setelah sukses dengan debutnya ia mengambil peran dalam serial drama Search: WWW yang turut melambungkan namanya di dunia akting.

Selanjutnya, diikuti oleh peran dalam film The Battle of Jangsari (2019) dan dalam serial drama Extraordinary You (2019) dan When The Weather Is Fine (2020).

Dia bahkan berhasil mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk penampilan aktingnya pada tahun 2019. Dia juga memenangkan penghargaan Rookie of the Year di Asia Artist Awards pada tahun 2020.

Peran utama pertamanya juga datang pada tahun 2020, ketika dia ditawari untuk memimpin serial drama Do Do Sol Sol La La Sol bersama aktris Go A Ra.

Selain akting, ia juga disibukkan dengan kegiatan modeling, seperti pemotretan dan rekomendasi gaya untuk rumah mode seperti Prada dan iklan Lancome Cosmetics.

PROFIL

Nama Asli: Lee Jae Wook

Nama Panggung: Lee Jae Wook

Nama Panggilan: Jae Wook

Tanggal Lahir: 10 Mei 1998

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

Zodiak: Taurus

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 187 cm (6'1")

Berat: 70 kg (154 lbs)

Golongan Darah: O

Profesi: Aktor

Pendidikan: Sekolah Menengah Daechi, SMA Seocho, Universitas Chung-Ang Kampus Seoul (Studi Teater)

Hobi: Berolahraga

Instagram: @jxxvvxxk

FAKTA

- Banyak orang mengira Jae Wook berusia 20-an atau pertengahan 30-an karena dia memiliki penampilan yang dewasa dan postur ramping.

- Dia suka menonton film dan merekam sesuatu dengan tangan di waktu senggangnya.

- Genre drama seri favoritnya adalah romansa.

- Sebagai seorang anak, Jae Wook sangat mengagumi koki Baek Jong Won.

- Dia adalah penggemar penyanyi IU.

- Jae Wook lebih suka musim dingin daripada musim panas.

- Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan paruh waktu yang berbeda sejak dia masih di sekolah menengah.

- Jae Wook suka minum soju dan bir.

- Dia ingin pergi ke resor ski selama liburan.

- Jae Wook lebih suka jjajangmyeon daripada jjamppong.

- Tipe idealnya adalah seseorang yang optimis dan positif.

- Kekayaan bersihnya sekitar $400.000.

