Oh Ternyata Begini Sosok Jung So-min yang Konon Perannya di Alchemy of Souls diganti oleh Go Yoon Jung



Jung So-min--Instagram/@somin_jj

JURNALIS INDONESIA - Oh, ternyata begini sosok Jung So-min yang konon perannya di Drama Korea 'Alchemy Of Souls' diganti oleh Go Yoon Jung.

Baru-baru ini, Dilansir dari AllKpop mewartakan bahwa proses syuting bagian 2 dari 'Alchemy of Souls' telah dimulai dengan Go Yoon Jung sebagai pemeran utama wanita.

Media tersebut mengatakan kalau Jung So Min hanya menandatangani kontrak untuk berperan di Bagian 1 dari serial tersebut.

Sementara karakter utama lainnya seperti Lee Jae Wook, Yoo Joon Sang, dan lainnya akan tetap muncul di Bagian 2.

(BACA JUGA:Dian Sastrowardoyo dan Putri Marino Dikabarkan Akan Main di Film Gadis Kretek)

tvN selaku distributor resmi serial drama korea 'Alchemy of Souls' buka suara atas spekulasi yang beredar soal pergantian pemain utama di bagian 2 'Alchemy of Souls'.

"Segala detil apapun soal bagian 2 drama seri Alchemy of Souls masih belum dapat diumumkan, karema berpotensi menjadi spoiler dari bagian 1 yang di mana masih tayang," jelas pihak tvN.

Benar atau tidaknya peran Jung So-min digantikan oleh Go Yoon Jung, simak Profil singkat dari pemeran karakter Mu-deok di serial drama Korea 'Alchemy of Souls' berikut.

Dirangkum dari berbagai sumber, perempuan kelahiran Seoul, Korea Selatan pada 16 Maret 1989 ini memulai debut aktingnya pada tahun 2010 di sebuah serial televisi 'Bad Guy'.

(BACA JUGA:Profil Lee Jae Wook Pemeran Film Drama Alchemy of Souls, Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup)

Akibat debutnya itu, namanya mulai populer saat ia membintangi drama berjudul 'Playful Kiss' sebagai karakter utama.

Di tahun 2011, ia rehat sejenak dari dunia perfilman untuk fokus pada studinya di Universitas Seni Nasional Korea Selatan.

Selesai dengan studi formalnya, Jung So-min kembali ke layar kaca di tahun 2012 berperan dalam serial komedi situasi (sitkom) berjudul 'Standby'.

Selanjutnya, karir Jung So-min terus merambah hingga membintangi sejumlah drama dan film seperti 'Can We Get Married?', 'Big Man' dan 'D-Day'.

(BACA JUGA:Link Nonton Film The Ambush Full Movie Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Pada tahun 2013, perempuan dengan tinggi badan 165cm ini meninggalkan agensi lamanya, Bloom Entertainment dan bergabung dengan agensi SM Culture & Contents.

Empat tahun setelah bergabung dengan SM Culture & Contents, ia meninggalkan agensi lamanya itu dan menandatangani kontrak dengan agensi baru Jellyfish Entertainment pada bulan Juni di tahun yang sama yakni 2017.

Lima tahun kemudian, di tahun 2022 tepatnya Jung So-min kembali ke layar kaca dalam serial drama 'Alchemy of Souls' bersama dengan aktor Lee Jae-wook.

JI